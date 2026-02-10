La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, será propuesta este martes como candidata a presidir nuevamente la Junta de Extremadura, según anunció el presidente de la Asamblea regional, Manuel Naharro. La decisión se produce tras las elecciones anticipadas del 21 de diciembre y a pesar de que Guardiola aún no cuenta con el apoyo de Vox.

Naharro cerrará este martes la ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios antes de elevar formalmente la propuesta, cumpliendo así con el reglamento de la Cámara, que obliga a la Presidencia a presentar un candidato o candidata independientemente de si cuenta con los apoyos necesarios para la investidura.

Guardiola, del Partido Popular, fue la vencedora de los comicios, incrementando su representación de 28 a 29 diputados. Sin embargo, Vox, que logró 11 escaños —seis más que en 2023—, ha dejado claro que no respaldará a la candidata, y tampoco se espera apoyo del PSOE (18 escaños) ni de Unidas por Extremadura (7 escaños).

El pleno de investidura debe celebrarse antes del 3 de marzo, y para su aprobación se requiere mayoría absoluta. En caso de no alcanzarla, se realizará una segunda votación 48 horas después, donde será suficiente la mayoría simple. Según lo declarado por el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, su partido no contempla la abstención, lo que complica la posibilidad de que Guardiola sea investida en primera votación.

De no conseguirse la investidura en un plazo de dos meses desde la primera votación, la Asamblea se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones, según establece la normativa regional.

La propuesta de Guardiola marca el inicio de un período de negociaciones críticas que definirán la gobernabilidad de Extremadura tras las elecciones de diciembre.