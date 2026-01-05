El Ceuta confirmó su presencia en los puestos de play off después de imponerse por 2-1 al FC Andorra en un partido intenso y muy disputado correspondiente a LaLiga Hypermotion. El conjunto caballa volvió a mostrar su fortaleza como local para sumar tres puntos clave en su lucha por el ascenso.

El equipo ceutí se adelantó en el marcador en el minuto 26, cuando Youness Lachhab aprovechó un saque de esquina para marcar con un remate desde muy cerca. El gol dio tranquilidad a los locales, que supieron controlar el encuentro durante la primera mitad pese a los intentos del Andorra.

Nada más comenzar la segunda parte, el Ceuta amplió su ventaja. En el minuto 46, Carlos Hernández firmó el 2-0 con un cabezazo tras otro saque de esquina, una acción que volvió a evidenciar la eficacia del equipo a balón parado.

El FC Andorra reaccionó en la recta final y recortó distancias en el minuto 80, cuando Manu Nieto transformó un penalti. Los visitantes apretaron hasta el último instante, pero el Ceuta resistió con orden defensivo durante los ocho minutos de descuento para sellar una victoria de gran valor.

Con este triunfo, el Ceuta se consolida en la zona de play off, reforzando su candidatura al ascenso y manteniendo la ilusión de su afición en una temporada histórica.