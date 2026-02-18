La AD Ceuta afronta una semana decisiva para recuperar sensaciones y alejar cualquier preocupación clasificatoria. El conjunto dirigido por José Juan Romero encadena cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros y necesita reaccionar con urgencia para frenar la mala dinámica.

Aunque el equipo mantiene un colchón de puntos respecto a la zona de descenso en LaLiga Hypermotion, la reciente racha —con tres derrotas consecutivas lejos del Estadio Alfonso Murube, la última ante el SD Huesca— ha encendido las alertas. La buena noticia para los ceutíes es que los próximos dos compromisos se disputarán en casa, donde el equipo suele ofrecer su mejor versión.

Dos rivales directos en pocos días

El primer examen llegará este viernes con la visita del Granada CF, un rival directo en la lucha por la permanencia. El conjunto nazarí aterriza en Ceuta tras una contundente victoria en Los Cármenes frente al Real Valladolid, resultado que refuerza la dificultad del choque.

Apenas unos días después, el próximo miércoles, los caballas volverán a jugar ante su afición en el partido aplazado frente al Córdoba CF. El equipo cordobés atraviesa un buen momento de forma, con tres victorias consecutivas, y antes de visitar Ceuta tendrá un exigente duelo en el campo de la UD Almería.

Seis puntos que pueden marcar el rumbo

En una clasificación muy apretada, los seis puntos en juego pueden resultar determinantes. El Ceuta se mantiene a siete de la zona de descenso, pero también mira hacia arriba, con los puestos de playoff a apenas seis puntos. Esa igualdad convierte los dos encuentros en auténticas finales para el conjunto de Romero.

El equipo blanco confía en el apoyo de su estadio para revertir la dinámica y encarar con mayor tranquilidad el tramo final de la temporada. Dos partidos en casa, dos oportunidades para recuperar aire y encauzar su futuro inmediato en la competición.