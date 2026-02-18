La multinacional catalana supera los objetivos de su plan estratégico y alcanza una facturación histórica de 5.042 millones, impulsada por el segmento de maquillaje y el crecimiento en Asia

El grupo Puig Brands ha consolidado su posición de liderazgo en el sector global de la belleza al cierre de su ejercicio 2025. Según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la multinacional de fragancias, moda y cosmética obtuvo un beneficio neto de 594 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,9% respecto al año anterior. Estos resultados, comunicados antes de la apertura de los mercados, confirman la solidez financiera de la compañía en un entorno macroeconómico complejo.

Récord de ingresos y rentabilidad al alza

La cifra de negocio de Puig ha superado por primera vez la barrera de los cinco mil millones, situando sus ingresos netos en 5.042 millones de euros, un 7,8% más interanual a tipo de cambio constante (5,3% en términos reportados). Este crecimiento ha venido acompañado de una mejora en la rentabilidad operativa; el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado alcanzó los 1.045 millones de euros, un 7,8% más que en 2024.

Especialmente relevante es el margen de ebitda ajustado, que se elevó hasta el 20,7%, superando las perspectivas financieras fijadas por la propia compañía para el ejercicio. Este incremento de 50 puntos básicos (0,5%) demuestra la eficiencia operativa del grupo pese a la volatilidad de los tipos de cambio.

Expansión por segmentos y regiones

El crecimiento de Puig ha sido transversal en todas sus unidades de negocio, destacando el comportamiento del área de Maquillaje, que creció un 10,7% hasta alcanzar los 844,8 millones de euros. Por su parte, la división de Fragancias y Moda, el núcleo histórico del negocio, registró unas ventas de 3.646 millones (+3,8%), mientras que Cuidado de la piel mejoró un 7,3% para situarse en 551,2 millones.

Geográficamente, el desempeño ha mostrado los siguientes hitos:

Se mantiene como el mercado principal con en ventas, un 5% más. Asia-Pacífico: Es la región con mayor dinamismo, registrando un crecimiento del 16,6% hasta los 530,5 millones.

Es la región con mayor dinamismo, registrando un crecimiento del hasta los 530,5 millones. Norteamérica: Aportó 1.714,6 millones de euros, con un incremento reportado del 2,6%.

Cumplimiento del plan estratégico y futuro

Marc Puig, presidente ejecutivo del grupo, ha destacado que 2025 marca el cierre exitoso del plan estratégico quinquenal iniciado en 2021. «Superamos esos objetivos, más que duplicando nuestros ingresos en 2022 y más que triplicándolos en 2025 respecto a 2020», subrayó en el comunicado.

De cara al ejercicio 2026, la compañía prevé que los márgenes se mantengan estables. Aunque se espera una normalización en el crecimiento del mercado de fragancias, Puig se muestra confiado en su capacidad para «seguir superando al mercado de belleza premium». La multinacional planea continuar con una reinversión «virtuosa» en sus marcas para sostener su competitividad en un entorno de costes que se prevé más exigente.