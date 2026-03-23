Para garantizar la atención farmacéutica a todos los ciudadanos, se confirman las oficinas de farmacia que permanecerán operativas durante la jornada de hoy en la ciudad autónoma.

El servicio está organizado para cubrir tanto el casco urbano como el campo exterior, incluyendo el refuerzo obligatorio para el horario nocturno.

Zona Centro

Farmacia Díaz Segura Ubicación: Calle Velarde, 12. Horario: Servicio diurno.



Campo Exterior

Farmacia Pérez Rubio Ubicación: Avenida San Juan de Dios, 7. Horario: Servicio diurno.



Turno de Noche (Urgencias)

Farmacia Puya C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12 (Barriada de San José). Horario: Desde el cierre de las farmacias diurnas hasta la apertura del día de mañana.

