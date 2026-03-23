El tejido empresarial de Ceuta consolida su identidad: una economía volcada en los servicios y levantada, principalmente, por trabajadores autónomos. Según los últimos datos recogidos por El Faro de Ceuta, la ciudad autónoma cuenta ya con 3.749 sociedades activas, de las cuales una parte fundamental sigue apostando por la actividad comercial.

Radiografía del sector: El dominio del comercio

El informe detalla que el 35,9% de las empresas ceutíes (un total de 1.347 entidades) se dedican exclusivamente a actividades comerciales, incluyendo el comercio mayorista, minorista y la reparación de vehículos. Sin embargo, el grupo más voluminoso es el de «Resto de servicios» —que abarca hostelería, transporte y actividades profesionales—, representando el 54,4% del total.

En conjunto, el sector terciario domina de forma absoluta, aglutinando a más del 90% del parque empresarial de la ciudad.

Una estructura de microempresas

Uno de los datos más reveladores publicados por El Faro de Ceuta es la elevada atomización del mercado local. La estructura económica no se apoya en grandes corporaciones, sino en el pequeño emprendimiento:

Sin asalariados: El 86,3% de las firmas (3.236 empresas) no cuenta con empleados contratados, tratándose mayoritariamente de autónomos.

El de las firmas (3.236 empresas) no cuenta con empleados contratados, tratándose mayoritariamente de autónomos. Pequeña escala: El segundo estrato más importante lo forman negocios de entre uno y nueve trabajadores.

El segundo estrato más importante lo forman negocios de entre uno y nueve trabajadores. Sectores minoritarios: La construcción y la industria mantienen una presencia discreta, con un 7,7% y un 1,9% de representación respectivamente.

Brotes verdes en la creación de sociedades

A pesar de la pequeña dimensión de las unidades económicas, el dinamismo empresarial ha mostrado signos positivos durante el último ejercicio. En 2025 se constituyeron 78 nuevas empresas, lo que supone un notable incremento del 25,8% en comparación con el año anterior.

Además, la veteranía también tiene su espacio en la ciudad: el 19% de las empresas locales tiene más de dos décadas de historia, conviviendo con un 20% de negocios emergentes que no superan los dos años de vida.