La Mesa del Congreso ha decidido este jueves denegar la solicitud del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que se le restituyan sus derechos y deberes como diputado. Ábalos se encuentra en prisión preventiva, acusado de presuntamente haber cobrado mordidas a cambio de adjudicaciones públicas durante la compra de mascarillas en plena pandemia.

Desde que se adoptó la decisión el pasado 10 de diciembre, Ábalos no percibe ningún beneficio económico derivado de su escaño. La resolución de la Mesa argumenta que “se mantienen las circunstancias necesarias para la aplicación del artículo 21.1.2ª del Reglamento del Congreso, al haber sido concedida la autorización del suplicatorio, al ser firme el auto de procedimiento abreviado y al haber sido decretada prisión provisional el 27 de noviembre de 2025, sin que esta haya sido levantada”.

Paralelamente, este jueves el Tribunal Supremo revisa la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de enviar a prisión provisional tanto a Ábalos como a su exasesor, Koldo García, por considerar que existe un riesgo extremo de fuga.

La situación mantiene al exministro apartado de sus funciones parlamentarias mientras avanza la instrucción del caso que ha generado gran expectación política y mediática.