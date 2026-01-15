La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado este miércoles contra el Partido Popular (PP) durante su intervención en el Senado, acusando a la formación de “manipular la función” de la cámara Alta y de convertirla en “el máximo exponente de la antipolítica”.

Montero ha iniciado su intervención criticando que al PP “solo le interesa combatir al Gobierno, sin importar que su forma de hacer oposición afecte a la salud de las instituciones democráticas”. Sus declaraciones se producen en un pleno solicitado por el PP, que exigía explicaciones sobre los registros realizados por la Guardia Civil en su ministerio tras la detención, en diciembre pasado, de la exmilitante socialista Leire Díez.

La ministra ha denunciado que la convocatoria del pleno responde más a intereses partidistas que a la necesidad de aclarar hechos, y ha defendido la transparencia y legalidad de las actuaciones de su departamento.

El enfrentamiento refleja la tensión entre el Gobierno y la oposición en torno al control institucional y la estrategia política, poniendo de relieve la creciente polarización que vive la política española.