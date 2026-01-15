El Ministerio de Defensa ha anunciado este jueves una ambiciosa oferta pública de empleo que incluye 11.913 plazas para personal militar, con el objetivo de alcanzar los 127.500 efectivos en servicio activo en 2029.

Según la cartera de Defensa, esta cifra casi duplica la oferta realizada en 2017 y forma parte del Planeamiento de la Defensa, diseñado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) a través del Objetivo de Capacidades Militares (OCM), para garantizar la plena operatividad de las Fuerzas Armadas.

De las nuevas plazas, 2.863 están destinadas a ingresar en los centros docentes de formación de oficiales y suboficiales, mientras que 9.050 corresponden a militares de tropa y marinería, distribuidas en dos ciclos de ingreso previstos para este año.

El Ministerio explica que esta política de empleo supera en un 20% las pérdidas netas de efectivos, revertiendo la tendencia de disminución de personal iniciada en 2018 y las bajas tasas de reposición registradas entre 2010 y 2014, cuando apenas se recuperaba el 10% de los efectivos perdidos.

Con este incremento de personal, Defensa asegura que no solo se cubrirán las necesidades operativas actuales, sino que también se atenderá la creciente demanda en áreas estratégicas como la Ciberdefensa, los nuevos dominios del Ejército del Aire y del Espacio, y el fortalecimiento de las estructuras de mando y control en organismos internacionales de seguridad y defensa como la OTAN y la Unión Europea.