¿Todavía no tienes planes para esta tarde? La Biblioteca Adolfo Suárez te invita a sumergirte en el mejor cine clásico con la nueva sesión de su Cine Club “El Cine por Delante”, dirigido por Rafa Morata.

Hoy, 15 de enero, a las 18:30 h, los asistentes podrán disfrutar de “Vivir” (Ikiru), la obra maestra del legendario director japonés Akira Kurosawa. Esta película, considerada imprescindible, narra una historia profunda y conmovedora sobre el sentido de la vida, que sigue emocionando a generaciones.

La proyección tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples de la biblioteca y la entrada es libre hasta completar aforo. Una oportunidad perfecta para compartir la magia del cine en pantalla grande y reflexionar sobre uno de los temas universales más humanos.

No faltes y vive una experiencia cinematográfica inolvidable.