

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado este jueves contra el Partido Popular durante su comparecencia en el pleno del Senado, afirmando que su oposición es “totalmente destructiva” y que se niegan a apoyar medidas como la quita de la deuda sin conocer todos los detalles.

La comparecencia se realizó a solicitud de 103 senadores del PP, quienes buscaban que Montero diera explicaciones sobre las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción que están siendo investigados judicialmente y que afectan a su departamento.

Montero defendió con firmeza la reforma del sistema de financiación, que prevé destinar 21.000 millones de euros adicionales a sanidad y educación pública: “Aquellos que no creen en los servicios públicos buscarán 20.000 excusas más para justificar un voto contrario a la reforma”.

Además, la ministra acusó al PP de “poner una alfombra roja a la ultraderecha” y defendió la integridad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), resaltando que los trabajadores públicos realizan un “trabajo encomiable” y criticando que los populares intenten cuestionarlo.

En defensa propia, Montero recordó que “el PP, cuya sede central se pagó con dinero negro, no puede dar lecciones” y pidió que se respete el trabajo de los tribunales en las empresas públicas, evitando “embarrar su desempeño”.