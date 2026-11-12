La decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, de cancelar a última hora su participación en el popular pódcast The Wild Project ha abierto un intenso debate político y demoscópico. Diversos analistas y consultores apuntan a que el plantón al creador de contenido Jordi Wild constituye un grave tropiezo estratégico, precisamente ante el segmento demográfico que tradicionalmente vertebra el grueso de sus simpatizantes: los varones jóvenes y veinteañeros, una audiencia masiva en plataformas digitales donde el partido suele encontrar sus mayores cuotas de intención de voto.

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El desencuentro, precipitado por el control de los derechos de imagen y la gestión del material audiovisual tras la polémica previa con La Revuelta, ha generado desconcierto incluso en entornos próximos al partido y entre creadores de contenido digitales. Mientras la formación insiste en blindar su discurso y evitar cualquier riesgo de manipuación externa, los expertos advierten de la paradoja que supone dar la espalda a uno de los altavoces culturales con mayor penetración entre los hombres jóvenes, un sector clave en la movilización de la ultraderecha de cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre.

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El contraste con sus rivales y el impacto en campaña

El paso en falso de Abascal contrasta directamente con los movimientos de sus contrincantes políticos. En plena precampaña, otros dirigentes como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han aprovechado la vacante dejada por Vox para acudir al programa de Jordi Wild y proyectar su imagen ante esta misma comunidad digital, buscando captar el pulso de un electorado joven muy activo en redes.

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Para Vox, el episodio no solo debilita su capacidad de influencia en el ecosistema digital, sino que reabre las críticas internas sobre la gestión de su estrategia comunicativa en un momento crucial de la carrera hacia las urnas, donde cada error de cálculo ante su base natural puede penalizar sus expectativas electorales.