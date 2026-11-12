Cerca de 300 agentes mantienen activo un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Manuel F. A., de 64 años y conocido como el Ruso, quien permanece huido tras la detonación de un artefacto explosivo en un edificio de Oviedo que costó la vida a un subinspector de la Policía Nacional y dejó dos heridos graves.

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Claves principales de la investigación

Círculo cercano bajo la lupa: Los investigadores centran sus esfuerzos en analizar los movimientos bancarios, familiares y de amistades del sospechoso ante la falta de pistas directas tras 48 horas de rastreios. Desde el cuerpo de seguridad reconocen la urgencia: “Cada día que pasa sin encontrarlo es peor”.

Los investigadores centran sus esfuerzos en analizar los movimientos bancarios, familiares y de amistades del sospechoso ante la falta de pistas directas tras 48 horas de rastreios. Desde el cuerpo de seguridad reconocen la urgencia: “Cada día que pasa sin encontrarlo es peor”. Infraestructura imprevista: La prolongación de la fuga sin un rastro claro sugiere a los agentes que el fugitivo podría contar con un respaldo logístico mayor del estimado inicialmente, ya que huyó únicamente con lo puesto tras una discusión vecinal.

La prolongación de la fuga sin un rastro claro sugiere a los agentes que el fugitivo podría contar con un respaldo logístico mayor del estimado inicialmente, ya que huyó únicamente con lo puesto tras una discusión vecinal. Despliegue operativo: Cerca de 300 efectivos participan en el operativo, combinando controles en carretera en las principales vías de salida y el uso de drones de vigilancia aérea.

Cerca de 300 efectivos participan en el operativo, combinando controles en carretera en las principales vías de salida y el uso de drones de vigilancia aérea. Análisis del explosivo: En las próximas horas está previsto que se analice en Madrid la composición exacta del artefacto casero —presuntamente elaborado con un tubo cilíndrico de pólvora y amoniaco introducido en una mochila con metralla— para determinar si contaba con temporizador o fue accionado a distancia.

En las próximas horas está previsto que se analice en Madrid la composición exacta del artefacto casero —presuntamente elaborado con un tubo cilíndrico de pólvora y amoniaco introducido en una mochila con metralla— para determinar si contaba con temporizador o fue accionado a distancia. Situación judicial y personal: La esposa del fugitivo, de origen ruso, permanece detenida y está previsto que pase a disposición judicial este viernes.

Última hora sobre las víctimas

La búsqueda coincide con la despedida oficial del subinspector de Guías Caninos Juan José Rodríguez Rodríguez (Jota), de 60 años, fallecido en el atentado junto al perro policial Deny. Durante el funeral civil celebrado en Oviedo, se le concedió a título póstumo la medalla de oro al Mérito Policial. Por su parte, el agente de los Tedax que resultó gravemente herido en la explosión continúa su recuperación ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), habiendo recibido la medalla de plata.

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