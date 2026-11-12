El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recalará en Madrid el próximo lunes, 16 de noviembre, para mantener un encuentro institucional en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y protagonizar un acto conjunto de apoyo electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Según han confirmado fuentes del Ejecutivo y del partido, la visita del mandatario brasileño se producirá aprovechando una escala en su viaje de regreso tras participar en la cumbre del clima COP31 en Antalya (Turquía) y realizar una visita de Estado a Filipinas. Este desplazamiento constituye un espaldarazo político clave para los socialistas en plena recta final de la precampaña, sirviendo de eco a la reciente y sonada victoria electoral que el propio Lula consiguió contra pronóstico en Brasil.

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Eje bilateral y proyección internacional

Más allá del mitin o acto de campaña previsto con el candidato socialista, la agenda oficial en La Moncloa servirá para abordar asuntos estratégicos de las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales impulsadas por ambos mandatarios, como el programa Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza.

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La llegada de Lula a la capital española se produce apenas unos días después de que el líder progresista causara baja en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid —a la que sí acudieron perfiles de signo opuesto como Javier Milei o José Antonio Kast— debido al desgaste físico acumulado tras sus intensos comicios presidenciales. Ahora, su presencia junto a Sánchez inyecta un fuerte simbolismo internacional a la estrategia del PSOE para movilizar a su electorado frente al bloque de derechas.