El cofundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha presentado su dimisión con efecto inmediato como máximo responsable y miembro del consejo de administración de la compañía. La salida del magnate tecnológico se produce en medio de un terremoto político y corporativo tras destaparse una red de relaciones extramaritales, una de ellas vinculada a una presunta operación de espionaje por parte de los servicios de inteligencia chinos.

Lee tambien: Nvidia enfrenta posible destitución de su CEO Jensen Huang por escándalo de relaciones extramatrimoniales

La crisis estalló después de que saliera a la luz el romance de Huang con una mujer señalada como supuesta espía de Pekín —un caso que ha encendido las alarmas de seguridad nacional en Estados Unidos dada la posición estratégica de Nvidia en la industria global de los chips y la inteligencia artificial—, a lo que se sumaron informaciones sobre otra relación extramarital con una alta ejecutiva de la propia empresa. Tras pedir públicamente disculpas a su familia y reconocer los hechos, la presión de la junta directiva y la apertura de una investigación interna independiente han precipitado su caída.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Colette Kress asume el cargo de forma interina

Ante la vacante repentina en una de las empresas más cotizadas del mundo, el consejo de administración de Nvidia ha anunciado que Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá las funciones de directora ejecutiva interina mientras se busca un relevo permanente. Asimismo, la presidencia del consejo recaerá de manera provisional en Harvey Jones.

Lee tambien: Keir Starmer dimite como primer ministro del Reino Unido y abre paso a la sucesión laborista

La marcha de Huang deja a la compañía —valorada en billones de dólares y pilar fundamental del ecosistema global de la IA— en una situación de profunda incertidumbre en los mercados financieros y altera el tablero geopolítico de la tecnología, justo cuando el fabricante se preparaba para encarar una etapa clave en sus relaciones comerciales entre Washington y Pekín.