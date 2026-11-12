Las Nuevas Generaciones del Partido Popular han puesto en marcha una estrategia en redes sociales para apropiarse del conocido lapsus verbal de Alberto Núñez Feijóo —quien pronunció «Anotop At» al intentar decir «Anatomía de un farsante»— con el objetivo de reforzar su perfil entre el electorado más joven de cara a la campaña del 29-N.
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El origen del mote y su giro estratégico
- El incidente en el Congreso: La expresión se originó hace casi un año, el 26 de noviembre de 2025, durante una sesión plenaria en la Cámara Baja. Al concluir una pregunta dirigida a Pedro Sánchez sobre una hipotética serie televisiva acerca de su mandato, el líder de los populares sufrió un trabucamiento en directo que rápidamente se viralizó como objeto de crítica y burla política.
- De la crítica a la autopromoción: Lejos de esquivar el episodio, la organización juvenil del partido ha decidido «darle la vuelta a la tortilla», utilizando el propio término en tono humorístico y cercano para generar simpatía y conectar con las audiencias digitales.
- El detonante de la reactivación: El resurgimiento viral del apodo en las plataformas digitales se ha visto impulsado recientemente tras conocerse la negativa del líder de Vox, Santiago Abascal, a participar en una entrevista con el creador de contenido Jordi Wild, un contexto que el entorno popular ha aprovechado para capitalizar la conversación en redes sociales.
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