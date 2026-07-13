CEUTA – Las vacaciones han llegado a su fin para la Agrupación Deportiva Ceuta. La plantilla blanquinegra está citada este mismo lunes para completar la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada. Bajo las órdenes del técnico de Gerena, José Juan Romero, el equipo da el pistoletazo de salida a la exigente campaña 26/27, con el firme objetivo de consolidar su identidad futbolística y brillar con luz propia en la categoría de plata del fútbol español.

Tras unas semanas de necesario descanso, el cuerpo técnico iniciará un plan integral que combinará la puesta a punto física con los primeros conceptos tácticos. La meta fijada es clara: repetir la gran hazaña del curso pasado, en el que se logró una salvación cómoda desplegando un modelo de juego asociativo y vistoso que despertó los elogios de toda la competición.

Caras nuevas y reencuentros en el vestuario

Este periodo de preparación será clave para la adaptación de las nuevas incorporaciones a la exigente pizarra de José Juan Romero. Futbolistas como Jordi Escobar, Álex Camacho, Álex Petxarroman y Omar Sadik vivirán su primera toma de contacto sobre el césped con el resto del grupo blanquinegro.

Por su parte, la sesión marcará el regreso oficial de dos viejos conocidos de la afición ceutí: Cedric Teguía y Ale Meléndez. Ambos jugadores, que ya defendieron la elástica caballa en la temporada 23/24 durante la etapa en Primera Federación, vuelven al club conociendo a la perfección la filosofía de la entidad, lo que facilitará su inmediata integración en la dinámica de un vestuario que se mantendrá atento al mercado por si se concretan más fichajes.

Sevilla y Cádiz, los primeros test de nivel

La dirección deportiva ya ha cerrado los dos primeros compromisos amistosos de nivel para calibrar el estado del equipo durante este mes de julio:

26 de julio (21:00 h): El Ceuta se desplazará a la capital andaluza para medirse al Sevilla FC en el Estadio Jesús Navas de su ciudad deportiva.

El Ceuta se desplazará a la capital andaluza para medirse al en el Estadio Jesús Navas de su ciudad deportiva. 29 de julio (Horario por determinar): Los de la ciudad autónoma viajarán hasta El Palmar para enfrentarse al Cádiz CF, un rival directo en la lucha por la Segunda División.

Con estos exigentes cruces en el horizonte y las zapatillas de correr listas, la AD Ceuta arranca una maratoniana cuenta atrás hacia el inicio de una ilusionante y siempre complicada liga profesional.