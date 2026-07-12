El pelotón se enfrenta este domingo 12 de julio a un perfil ondulado de 185,5 kilómetros por el departamento de Corrèze, caracterizado por sus cuatro puertos de montaña y un desnivel positivo acumulado que supera los 3.300 metros.

El Tour de Francia 2026 continúa con el desarrollo de su primera semana de competición y prepara una jornada de alta exigencia para este domingo, 12 de julio. Los corredores que integran el pelotón internacional se medirán en la novena etapa de esta edición a un trazado de carácter ondulado y rompepiernas, el cual unirá las localidades francesas de Malemort y Ussel. El recorrido oficial consta de un total de 185,5 kilómetros de distancia y destaca especialmente por su dureza interna, con más de 3.000 metros de desnivel acumulado y cuatro ascensiones puntuables que pondrán a prueba la estrategia de los equipos y la resistencia de los ciclistas en la antesala de las grandes cadenas montañosas.

La carrera se desarrollará íntegramente por la geografía del departamento de Corrèze, ofreciendo un perfil sin apenas tramos de descanso. Antes de alcanzar la línea de meta definitiva en Ussel, la disciplina del gran grupo pasará sucesivamente por enclaves como Collonges-la-Rouge, Meyssac, Beynat, Tulle, Treignac, Bugeat, le Mont Bessou y Meymac. Esta sucesión de cotas y valles favorece los intentos de fuga desde los primeros compases y exigirá un control riguroso por parte de los conjuntos que defiendan los intereses de los líderes de la clasificación general o que aspiren a la victoria de etapa.

Los cuatro puertos de montaña y la distribución de los puntos en carrera

El perfil orográfico de esta novena etapa se define por registrar un desnivel positivo de 3.300 metros. Los directores deportivos han tomado nota de los cuatro puertos de montaña que el pelotón se encontrará distribuidos a lo largo de los 185,5 kilómetros de ruta regulada, ordenados del siguiente modo por la organización de la ronda gala:

Kilómetro 77: Alto de Naves (3ª categoría), con una subida de 2,3 kilómetros a una pendiente media del 7,4% de desnivel.

Alto de Naves (3ª categoría), con una subida de 2,3 kilómetros a una pendiente media del 7,4% de desnivel. Kilómetro 105: Suc au May (2ª categoría), catalogado como la principal dificultad del día con 3,8 kilómetros al 7,5% de pendiente media.

Suc au May (2ª categoría), catalogado como la principal dificultad del día con 3,8 kilómetros al 7,5% de pendiente media. Kilómetro 129,4: Alto de la Croix du Pey (3ª categoría), una ascensión más prolongada que consta de 4,8 kilómetros al 6% de desnivel medio.

Alto de la Croix du Pey (3ª categoría), una ascensión más prolongada que consta de 4,8 kilómetros al 6% de desnivel medio. Kilómetro 161: Mont Bessou (4ª categoría), un breve repecho de 0,9 kilómetros al 1,2% de pendiente media situado en el tramo final.

Por otra parte, la lucha por los puntos de la regularidad y el maillot verde vivirá su punto álgido de la primera mitad en la localidad de Beynat, lugar escogido para la disputa del único esprint intermedio de la jornada, situado exactamente en el kilómetro 44,9 del trayecto.

Horarios de salida y estimación de la llegada a meta en Ussel

El horario previsto por la organización de la carrera estipula que tanto la salida neutralizada de los ciclistas desde Malemort como la salida real se ejecuten de manera simultánea a las 13:35 horas del domingo. Los cálculos de cronometraje reflejados en el libro de ruta del Tour de Francia 2026 estiman el horario de llegada a la meta de Ussel a las 17:58 horas, una aproximación teórica que se ha realizado sobre la previsión de que los competidores mantengan una velocidad media de carrera de 44 kilómetros por hora.

Cómo ver el Tour de Francia 2026 en vivo por televisión en España

Los telespectadores y aficionados residentes en España que deseen seguir en directo la retransmisión oficial de todos los lances de la etapa 9 dispondrán de cobertura en abierto y mediante soportes digitales. La emisión televisiva convencional se podrá sintonizar a través de Televisión Española (TVE), mientras que el seguimiento online en directo y en dispositivos móviles estará garantizado por medio de la plataforma digital RTVE Play.