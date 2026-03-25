Carlos Sobera condujo este miércoles una gala en directo marcada por la revelación de una relación paralela de Stefan y la fractura total en el grupo de las concursantes. Pese a las crisis, tres parejas confirman que siguen adelante con su proyecto de vida.

Tres meses después de finalizar las grabaciones, los protagonistas de ‘Casados a primera vista’ se han vuelto a ver las caras en un reencuentro en directo que ha superado cualquier guion previsto. La gala, presentada por Carlos Sobera en Telecinco, sirvió para ajustar cuentas pendientes, visionar imágenes inéditas y, sobre todo, para descubrir qué matrimonios han resistido al paso del tiempo y a las presiones externas.

El momento de mayor impacto de la noche llegó con la comparecencia de Stefan y Estefanía. El programa desveló la existencia de una tercera persona, Paolina, quien contactó con la producción asegurando haber mantenido una relación con Stefan durante el experimento. El concursante admitió que antes del programa conocía a una joven de Barcelona a la que acogió en casa de sus padres por necesidad, pero defendió que el vínculo se rompió al empezar con Estefanía. Aunque Estefanía reconoció haber sentido una profunda «traición» por el ocultismo, aclaró que no lo considera infidelidad y confirmó que siguen juntos viviendo en Lanzarote.

Rupturas definitivas y reproches cruzados

No todos los finales fueron felices. Borja y Luciana confirmaron que su camino continúa por separado. La joven lamentó los comentarios vertidos por los amigos de Borja durante la boda, algo por lo que él ya se disculpó. Sin embargo, la tensión estalló en plató cuando Borja cargó contra el entorno de otros compañeros para defender al suyo propio, asegurando que las críticas externas no influyeron en su decisión.

Tampoco hubo reconciliación para Milton y Natalia. Él entró al plató perfumando el sofá, en clara alusión a las críticas que Natalia hizo sobre su olor corporal durante la emisión. Ella, por su parte, confesó que su empeño en seguir en el experimento fue una «obsesión» por que saliera bien, a pesar de que sentía que él no era su persona ideal.

La situación fue aún más tensa para Marc y Ainhoa, quienes protagonizaron una nueva discusión por la falta de comunicación de él y el alto nivel de exigencia de ella. El conflicto escaló hasta el punto de que el resto de compañeras intervinieron para reprochar la actitud a Ainhoa, destapando que la relación con el resto de las chicas está rota: mientras unas aseguran que fue expulsada del grupo, ella sostiene que se marchó voluntariamente.

El triunfo del amor: convivencia y nuevos hogares

En el lado opuesto de la balanza se encuentran las parejas que han logrado consolidar su unión. Ana y Luija, señalados como los más estables, superaron incluso sus diferencias por el uso de la palabra «paripé». Luija se mostró plenamente integrado en la vida de Ana: «Me lo han hecho muy fácil, ella, los hijos y hasta la suegra». Ambos confirmaron que siguen viviendo bajo el mismo techo y apostando por un futuro común.

Por último, Laura y Lorenzo, la pareja que más pasión ha derrochado durante el programa, han logrado vencer las inseguridades y los conflictos derivados de la relación de él con su madre. La pareja selló su amor con un beso tras desvelar una noticia definitiva: en apenas dos semanas, Laura se traslada a vivir con Lorenzo a Sevilla, demostrando que su química ha sobrevivido a las cámaras.