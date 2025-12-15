El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara el relevo de la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien abandonará la Moncloa para centrarse en su candidatura por el PSOE a las elecciones de Aragón, convocadas para el próximo 8 de febrero. El cambio, según fuentes gubernamentales, se limitará previsiblemente a esta sustitución. El actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López, es el favorito para ser nombrado nuevo portavoz del Gobierno el próximo martes.

Pilar Alegría dejará en las próximas semanas de ser la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Educación para competir como cabeza de lista del PSOE contra el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón.

La previsible elección de Óscar López, actual ministro para la Transformación Digital, como su sustituto en la portavocía del Gobierno se formalizaría el próximo martes. Aunque desde la Moncloa se señaló inicialmente que la entrada de Óscar López era solo una «especulación», la inminencia de la convocatoria electoral en Aragón para el 8 de febrero ha forzado el movimiento.

Sin remodelación profunda a la vista

La designación de Óscar López para el cargo de portavoz revela, la intención de Pedro Sánchez de no acometer una remodelación profunda de su equipo ministerial por el momento.

Los cambios en el Gobierno parecen estar limitados a los «ministros candidatos» que deban enfocarse en las citas electorales del próximo año, como es el caso de Pilar Alegría.

Otra figura que podría verse afectada por esta dinámica es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien es la cabeza de cartel socialista en Andalucía.