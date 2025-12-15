Un total de nueve inmigrantes del África subsahariana, entre ellos dos menores de edad, han muerto a causa de una intensa ola de frío en la región fronteriza entre Marruecos y Argelia. La tragedia ocurrió en Ras Asfour, cerca de Touissit (provincia de Jerada), según ha informado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que subraya las precarias condiciones que enfrentan los migrantes en la zona.

Tragedia por el frío extremo

Las muertes se produjeron debido a una caída repentina de las temperaturas en esta zona montañosa y escarpada. Los cuerpos exhaustos de las víctimas no lograron soportar las condiciones climáticas extremas que se registraron en la región de Ras Asfour.

Entre los nueve fallecidos se encuentran dos niñas. La AMDH expresó su profunda preocupación por el suceso, que pone de relieve las peligrosas y precarias condiciones a las que se ven expuestas las personas inmigrantes en su intento por cruzar la frontera.

Identificación y entierro de las víctimas

La identificación de las víctimas está siendo un proceso complicado, pues se desconoce la identidad de al menos cinco de ellas.

Respecto al destino de los cuerpos, se han confirmado los siguientes datos: