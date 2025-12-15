El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha sellado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para iniciar la tramitación de una reforma que incrementará los días de permiso por fallecimiento de un familiar y creará un nuevo permiso para cuidados paliativos. La medida avanzará sin el respaldo de la patronal CEOE y Cepyme, después de que el Ministerio cerrara la negociación tripartita por el bloqueo patronal. Pérez Rey lamentó la autoexclusión de la patronal, asegurando que la nueva normativa sitúa a España en la «modernidad» europea.

Ampliación de permisos y crítica a la patronal

Tras la reunión celebrada este lunes, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acordado los siguientes cambios en los permisos laborales.

El permiso por fallecimiento se ampliará hasta 10 días para el cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Podrá disfrutarse en días continuados o discontinuos durante las cuatro semanas posteriores al deceso. Por otro lado, se creará un nuevo permiso de hasta 15 días destinado a los cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

El número dos de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, agradeció a los sindicatos por «estar a la altura de las circunstancias» y criticó duramente la ausencia de la patronal en el acuerdo, al que calificó de «incomprensible».

«Es una pena… que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han auto excluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa«, declaró Pérez Rey.

El secretario de Estado desestimó que la falta de la patronal le reste importancia al acuerdo, e instó a la CEOE y Cepyme a dedicarse a mejorar el bienestar de los trabajadores en lugar de «perseguir trabajadores enfermos».

Nuevos derechos por Real Decreto

Además de estos permisos, el Ministerio de Trabajo busca impulsar, mediante un Real Decreto, la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Tendrá derecho a este permiso cualquier trabajador que la persona designe para acompañarla, sin importar si existe o no parentesco.

Búsqueda de apoyos políticos

Pérez Rey mostró su convicción de que la norma obtendrá el respaldo de los grupos parlamentarios. «Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española, es decir, sufrir por la muerte de un hijo o de una hija. Estar afligido por la muerte de un familiar no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas», concluyó.