El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha confirmado oficialmente que encabeza una investigación exhaustiva para determinar si existe un patrón o vínculo común tras la pérdida de once científicos y expertos vinculados a sectores críticos como la tecnología nuclear, la astrofísica y la defensa espacial.

La noticia, que ha escalado hasta los niveles más altos del gobierno estadounidense, fue comentada por el presidente Donald Trump, quien calificó el asunto como «bastante serio» y expresó su deseo de que se trate de una coincidencia, aunque advirtió que se revelarán más detalles en los próximos días.

El epicentro: Los Ángeles y la tecnología espacial

Una parte significativa de la investigación se concentra en el sur de California, donde cuatro de los casos afectan directamente a instituciones de prestigio mundial:

Carl Grillmair (IPAC/Caltech): El astrofísico falleció el pasado febrero a los 67 años.

El astrofísico falleció el pasado febrero a los 67 años. Expertos del JPL (NASA): Se investigan los fallecimientos de Michael David Hicks (2023) y Frank Maiwald (2024), junto con la misteriosa desaparición de Mónica Jacinto Reza, vista por última vez en junio de 2023 mientras realizaba senderismo en el Bosque Nacional Los Ángeles.

Figuras clave y casos de seguridad nacional

La pesquisa no se limita al ámbito civil. El FBI, en colaboración con el Departamento de Energía y el Departamento de Guerra, analiza perfiles con acceso a información clasificada:

William Neil McCasland: Mayor general retirado y exdirector del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. Desapareció en Nuevo México a finales de febrero. McCasland es una figura central en la investigación aeroespacial del Pentágono.

Mayor general retirado y exdirector del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. Desapareció en Nuevo México a finales de febrero. McCasland es una figura central en la investigación aeroespacial del Pentágono. Nuno Loureiro (MIT): El experto en fusión nuclear fue asesinado en Massachusetts. Aunque el crimen se atribuyó inicialmente a un sospechoso de un tiroteo masivo en la Universidad Brown, el FBI busca descartar conexiones más profundas.

El experto en fusión nuclear fue asesinado en Massachusetts. Aunque el crimen se atribuyó inicialmente a un sospechoso de un tiroteo masivo en la Universidad Brown, el FBI busca descartar conexiones más profundas. Amy Eskridge: Fallecida en 2022 en Alabama. Su caso ha ganado notoriedad debido a que la científica, que trabajaba en propulsión exótica y antigravedad, denunció públicamente ser víctima de «guerra psicológica» para frenar sus avances.

Incertidumbre y teorías de conspiración

La lista la completan Jason Thomas (Novartis), cuyo cuerpo fue hallado meses después de su desaparición sin signos aparentes de violencia, y los expertos Melissa Casias, Anthony Chávez y Steven García, de quienes se desconoce su paradero.

«Estamos liderando la iniciativa para buscar conexiones», afirmó el FBI en un comunicado, tratando de poner orden a una serie de eventos que han desatado un aluvión de teorías en redes sociales sobre una supuesta conspiración contra la propiedad intelectual y el avance tecnológico de Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas, desde tragedias individuales aisladas hasta una posible operación coordinada contra el capital intelectual del país.