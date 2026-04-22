El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ha lanzado un mensaje de contundencia durante la conmemoración del Día de la Independencia. Sus declaraciones subrayan que, aunque existan pausas o negociaciones, la postura militar de Israel es de ofensiva inmediata.

Capacidad operativa: Zamir asegura que el Ejército está listo para regresar al combate «en todos los frentes» de forma inmediata.

Zamir asegura que el Ejército está listo para regresar al combate de forma inmediata. Balance en Gaza: Tras más de dos años de conflicto (desde octubre de 2023), Israel reporta haber debilitado significativamente a Hamás, aunque a un coste humano devastador con más de 72.560 muertes y la destrucción de la gran mayoría de la infraestructura en la Franja.

Tras más de dos años de conflicto (desde octubre de 2023), Israel reporta haber debilitado significativamente a Hamás, aunque a un coste humano devastador con más de y la destrucción de la gran mayoría de la infraestructura en la Franja. Frente Norte: Las tropas mantienen «intensos combates» en el Líbano para asegurar la frontera norte, realizando ataques aéreos que califican como «defensa propia» a pesar de los ceses al fuego teóricos.

El escenario regional: Líbano e Irán

La situación se mantiene en un equilibrio precario marcado por la intervención de potencias externas y la actividad en la frontera libanesa.

Frente Estado Actual Acciones Recientes Sur del Líbano Tensión alta Israel controla una franja de 8-10 km y mantiene ataques aéreos en «defensa propia». Irán Alto el fuego técnico Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a buques iraníes pese a la tregua. Gaza Operaciones selectivas Ataques aéreos recientes en el norte (Yabalia).

Mediación Internacional: El papel de EE. UU.

El presidente Donald Trump ha anunciado una prórroga en el alto el fuego con Irán, una decisión influenciada por la mediación de Pakistán.

«La extensión del alto el fuego se mantendrá hasta que Irán presente una propuesta formal en las negociaciones de Islamabad, aunque Washington no levantará el cerco militar en el Estrecho de Ormuz por ahora.»

Puntos clave de la diplomacia actual:

Petición de Pakistán: El primer ministro Shehbaz Sharif ha sido el puente para evitar una escalada directa entre Washington y Teherán.

El primer ministro Shehbaz Sharif ha sido el puente para evitar una escalada directa entre Washington y Teherán. Condición de Trump: Se espera una propuesta «unificada» por parte del liderazgo iraní, al que la Casa Blanca describe como «dividido».

Se espera una propuesta «unificada» por parte del liderazgo iraní, al que la Casa Blanca describe como «dividido». Advertencia: Si las negociaciones fracasan, EE. UU. ha advertido que retomará los bombardeos contra infraestructuras estratégicas iraníes.

Este panorama muestra una región en una pausa táctica, donde la diplomacia intenta ganar tiempo mientras los ejércitos, especialmente el israelí, mantienen el dedo en el gatillo.