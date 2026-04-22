MIAMI – En un movimiento sin precedentes para la seguridad hemisférica, el Ejército de Estados Unidos ha ordenado la creación de una fuerza de combate basada en Inteligencia Artificial (IA) destinada a operar bajo la jurisdicción del Comando Sur (Southcom). Esta unidad tendrá como misión principal combatir el narcoterrorismo y fortalecer la vigilancia en América Central, del Sur y el Caribe.

Un comando inédito para desafíos multidominio

El anuncio, liderado por el comandante Francis L. Donovan, marca la integración oficial de sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados en las operaciones tácticas de la región. Según el comunicado oficial, la nueva fuerza no solo operará en tierra, sino que cubrirá un espectro total:

Ámbito Marino: Vigilancia desde el fondo del mar.

Vigilancia desde el fondo del mar. Ámbito Espacial: Monitoreo satelital avanzado.

Monitoreo satelital avanzado. Ámbito Cibernético: Defensa y neutralización de amenazas digitales.

El objetivo estratégico es claro: desarticular las redes de los carteles de la droga y responder con mayor agilidad a desastres naturales de gran escala.

El Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG)

Esta iniciativa forma parte de una reestructuración profunda del Departamento de Guerra (anteriormente conocido como Departamento de Defensa), que recientemente estableció el DAWG (Defense Autonomous Warfare Group). Este grupo busca integrar la IA para aumentar la «letalidad y el conocimiento de todos los dominios» de las fuerzas estadounidenses.

Objetivos clave de la nueva fuerza:

Neutralización: Debilitar estructuras financieras y operativas de grupos narcoterroristas. Superioridad Tecnológica: Contrarrestar la influencia de potencias como China, Rusia e Irán en la región. Colaboración: Intercambio de datos en tiempo real con países aliados.

Modernización y geopolítica

Durante su comparecencia ante el Congreso el pasado marzo, el comandante Donovan subrayó que estas fuerzas modernizadas son «rentables» y permitirán superar la paz y seguridad colectiva frente a actores externos que amenazan la estabilidad regional.

A pesar de la envergadura del despliegue tecnológico, Donovan ha sido enfático en desmentir rumores sobre operaciones específicas de invasión, negando rotundamente ante la prensa que estos preparativos estén destinados a una intervención en Cuba.