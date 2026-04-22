Por primera vez en la etapa de Pedro Sánchez, el sector educativo se moviliza a nivel nacional. El sindicato CCOO ha convocado una huelga estatal para el próximo 7 de mayo que afectará al primer ciclo de Educación Infantil. La protesta denuncia una «desigualdad salarial estructural» y condiciones laborales que mantienen a miles de educadoras en el umbral del mileurismo.

Radiografía del conflicto

La movilización involucra a unas 60.000 trabajadoras (un sector feminizado al 97%) y afecta a 11.000 centros, tanto públicos como privados. Los ejes principales de la protesta son:

Salarios precarios: Muchas profesionales, incluso con máster, perciben salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (1.134 €).

Muchas profesionales, incluso con máster, perciben salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (1.134 €). Ratios excesivas: Se denuncia que hay hasta 20 niños por aula en el tramo de 2-3 años, cuando lo óptimo serían 8.

Se denuncia que hay hasta 20 niños por aula en el tramo de 2-3 años, cuando lo óptimo serían 8. Falta de normativa estatal: CCOO exige una ley básica de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas que unifique criterios y recursos.

La reivindicación clave: El sindicato reclama que el ciclo 0-3 sea reconocido como una etapa educativa real y no solo asistencial, lo que implicaría equiparar sus recursos y calendarios a los de Primaria o Secundaria.

El pulso político: Gobierno vs. CCAA

La convocatoria ha generado una reacción inmediata en el tablero político, con el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas intercambiando acusaciones de «pasividad».

El Ministerio: Tras el anuncio de huelga, el departamento de Milagros Tolón se ha comprometido a revisar antes de verano el decreto de 2010 que regula las ratios. No obstante, insisten en que las CCAA tienen competencia para bajarlas de forma inmediata si hay «voluntad política».

Tras el anuncio de huelga, el departamento de Milagros Tolón se ha comprometido a revisar antes de verano el decreto de 2010 que regula las ratios. No obstante, insisten en que las CCAA tienen competencia para bajarlas de forma inmediata si hay «voluntad política». Las CCAA: Desde gobiernos regionales como el de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), se culpa al Ejecutivo central de falta de desarrollo normativo, calificando la situación de «deslealtad» institucional.

Calendario de movilizaciones

La huelga del 7 de mayo es solo el punto álgido de un calendario que busca visibilizar la precariedad de las «trabajadoras pobres» del sector:

1 de mayo: Bloque específico de educación infantil en las marchas del Día del Trabajo. 7 de mayo: Jornada de huelga general en todo el Estado. 23 de mayo: Manifestaciones en todas las ciudades españolas para exigir la «pareja educativa» (dos profesionales por aula).

Pese al anuncio del Ministerio de revisar las ratios, los sindicatos mantienen el pulso al considerar que las promesas no garantizan por sí solas la dignificación salarial ni la inversión necesaria para la inclusión del alumnado vulnerable.