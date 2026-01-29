El acceso a la vivienda se ha consolidado como el mayor problema para los aragoneses, según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que señala que un 22,1 % de los encuestados en la comunidad señala esta cuestión como su principal preocupación, seguida muy de lejos por la sanidad (13,8 %).

Los datos respaldan esta percepción: el precio de la vivienda en Aragón registró en el tercer trimestre de 2025 un incremento interanual del 14,6 %, solo por detrás de Murcia, con un coste medio de 1.686 euros por metro cuadrado. En cuanto al alquiler, el portal Idealista situó el precio medio en la comunidad en 10,4 euros/m² en diciembre de 2025, alcanzando los 10,7 euros/m² en Zaragoza. Las zonas de mayor presión incluyen la capital y las áreas turísticas de los Pirineos.

Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, la vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de debate y en un arma arrojadiza para los partidos.

PP: El presidente del Gobierno de Aragón y candidato popular, Jorge Azcón, prometió la construcción de al menos mil viviendas para jóvenes al año, criticando la gestión del PSOE en los ocho años anteriores y destacando que su gobierno ha promovido cerca de 3.000 viviendas en dos años y medio.

PSOE: Pilar Alegría subrayó que la vivienda es una «prioridad» y apuesta por un alquiler público que no supere los 500 euros mensuales, aplicando la ley nacional de vivienda para reducir precios y promoviendo la vivienda pública frente al modelo de privatización.

Vox: Alejandro Nolasco propone liberalizar suelo no protegido y alcanzar 7.000 viviendas al año al final de la legislatura, criticando los planes del PP y defendiendo medidas más estrictas contra la okupación.

Podemos: María Goikoetxea señaló que la falta de políticas públicas en vivienda fomenta la extrema derecha, y acusó al PSOE de beneficiar fiscalmente a los rentistas.

CHA: Jorge Pueyo aboga por un pacto social y político para proteger la vivienda como derecho fundamental y frenar la especulación, promoviendo la rehabilitación y el acceso equitativo.

IU-Movimiento Sumar: Marta Abengochea enfatiza la necesidad de una ley autonómica que regule la vivienda, frene la especulación, aumente el parque público y proteja a familias frente a desahucios.

Aragón-Teruel Existe y PAR: Ambos partidos centran sus propuestas en la vivienda en zonas turísticas y rurales, con planes de protección oficial, rehabilitación de hogares y agilización de la resolución de okupaciones.

En Aragón, la vivienda se ha transformado en un factor que impacta directamente en la calidad de vida y en el futuro político de la comunidad. Con precios y alquileres al alza, los partidos se afanan en mostrar soluciones contrapuestas a un problema que sigue siendo la gran preocupación de los ciudadanos.