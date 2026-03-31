Consulte la combinación ganadora del sorteo europeo que ofrece un bote de 69 millones de euros para los acertantes de primera categoría en España y otros 18 países

El sorteo del Eurojackpot ha vuelto a concitar este martes 31 de marzo de 2026 la atención de millones de apostantes en todo el continente. Esta lotería, consolidada como el gran mega sorteo europeo, se comercializa de forma simultánea en España y en otros 18 países del espacio económico europeo, ofreciendo una de las estructuras de premios más competitivas del mercado actual. En la jornada de hoy, la expectación ha sido máxima ante la puesta en juego de un próximo bote de 69.000.000 euros, una cifra que sitúa a este sorteo como una de las principales opciones de fortuna para los jugadores europeos.

El funcionamiento del Eurojackpot destaca por su sencillez técnica y su amplio alcance internacional. El sistema de juego consiste en la selección de 5 números sobre una tabla de 50 posibilidades, a los que se añaden 2 soles que deben ser elegidos entre un total de 12. La combinación de estos elementos determina las diferentes categorías de premios, siendo la primera categoría —aquella que logra el pleno de aciertos— la que opta al millonario bote acumulado para este último martes de marzo.

Resultado del Eurojackpot y escrutinio oficial

Tras la celebración del sorteo en el ámbito del espacio económico europeo, el proceso de extracción ha definido las cifras que marcarán el reparto de premios en esta jornada. Según el procedimiento habitual, la validación de los boletos se realiza bajo estrictos estándares de seguridad y transparencia comunes a todos los países participantes, garantizando que el escrutinio refleje fielmente las apuestas ganadoras.

Combinación de cinco números: X , X , X , X e X .

, , , e . Soles: X y X.

Es fundamental que todos los participantes realicen la comprobación de sus boletos a través de las fuentes y canales oficiales de comercialización. Se recomienda encarecidamente verificar las participaciones en los puntos de venta autorizados o mediante las plataformas oficiales para confirmar de manera definitiva la obtención de cualquier premio antes de proceder a su reclamación.

Una lotería de dimensión europea

La participación en el Eurojackpot permite a los jugadores españoles integrarse en una comunidad de azar que trasciende fronteras, uniendo a 19 naciones bajo un mismo sistema de juego. Este carácter multinacional es el que permite alcanzar botes de la magnitud del actual, fijado en 69 millones de euros, garantizando siempre un premio mínimo de salida de 10 millones de euros en cada ciclo de sorteos.

Los agraciados en este sorteo del 31 de marzo deben tener presentes los plazos y requisitos establecidos para el cobro de los premios, así como la normativa fiscal aplicable en España para los premios derivados de los juegos de azar. La correcta conservación del boleto físico o el resguardo digital es requisito indispensable para la acreditación de la condición de ganador ante los organismos competentes.