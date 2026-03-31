Consulte la combinación ganadora y el código premiado de «El Millón» en el primer sorteo de la semana de la lotería europea, que ofrece un importante bote para los acertantes de primera categoría

El sorteo de Euromillones ha vuelto a marcar este martes 31 de marzo de 2026 el calendario de azar en el continente. La lotería europea, que se celebra de forma coordinada en nueve países, ha puesto en juego un importante bote destinado a aquellos boletos que logren la coincidencia total con los cinco números y las dos estrellas extraídas de los bombos oficiales. Como es habitual, el organismo de Loterías y Apuestas del Estado ha supervisado el escrutinio en territorio nacional, donde además se ha celebrado el sorteo complementario de «El Millón», exclusivo para los participantes que han validado sus apuestas en España.

La jornada de hoy cierra el mes de marzo con una gran expectación ante la posibilidad de que aparezcan nuevos millonarios tanto en la categoría europea como en la nacional. El sorteo, caracterizado por su alto volumen de participación y la relevancia de sus premios, se rige por estrictos controles de transparencia y seguridad que garantizan el correcto desarrollo de cada extracción.

Combinación ganadora de Euromillones

Los números correspondientes al sorteo de Euromillones celebrado hoy, martes 31 de marzo, se detallan a continuación:

Combinación de cinco números: 05 08 10 33 38

05 08 10 33 38 Estrellas: 02 07

El Millón de hoy en España

Junto a la combinación principal, se ha dado a conocer el código alfanumérico ganador del juego asociado «El Millón». Este sorteo garantiza que un apostante en España obtenga un premio de un millón de euros, independientemente de los resultados obtenidos en la combinación general europea.

Código premiado de El Millón: ZXR16177

Aviso importante y verificación de boletos

Es fundamental que todos los participantes realicen la comprobación de sus boletos a través de los canales y fuentes oficiales habilitados por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda a los usuarios acudir a los puntos de venta de la red comercial de Loterías o verificar sus participaciones en la página web oficial del organismo para confirmar la validez y la cuantía de los premios antes de proceder a cualquier gestión de cobro.

Los premios de Euromillones tienen un plazo de caducidad fijado por la normativa vigente, que generalmente se establece en tres meses a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Asimismo, aquellos premios que superen el importe exento por ley estarán sujetos a la retención tributaria correspondiente según la fiscalidad actual de los juegos de azar en España.