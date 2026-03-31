Compruebe el número premiado en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que ofrece un primer premio de 500.000 euros y diferentes categorías por la coincidencia de las primeras y últimas cifras

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este martes 31 de marzo de 2026 una nueva edición de su tradicional Cupón Diario, el emblemático sorteo que de lunes a jueves vertebra la actividad de juego responsable de la institución. En la jornada de hoy, la expectativa se ha centrado en el reparto del primer premio de 500.000 euros, una cifra que encabeza un amplio abanico de categorías destinadas a recompensar tanto las primeras como las últimas cifras del número agraciado en la extracción oficial.

El sorteo, que mantiene su precio de 2,00 euros por participación, se ha desarrollado bajo los estándares de transparencia que caracterizan a la entidad. Tras la realización del acto oficial, se ha procedido a la validación de la combinación ganadora, permitiendo a los ciudadanos de toda la geografía nacional verificar sus boletos y conocer el destino de la fortuna en este último martes del mes de marzo.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El procedimiento de extracción realizado en el salón de sorteos ha determinado el número que otorga el premio principal de medio millón de euros, así como los premios adicionales derivados de las diferentes series y terminaciones. Los resultados del Cupón Diario correspondientes a hoy, martes 31 de marzo, son los siguientes:

Número premiado: XXXXX

Es fundamental recordar que, en la estructura actual de este sorteo, no solo el número completo obtiene recompensa. La normativa del juego establece premios para las primeras y últimas cifras, ampliando así las probabilidades de acierto entre los participantes que han adquirido su cupón a través de la red de agentes vendedores o en los puntos de venta autorizados.

Aviso sobre la comprobación en fuentes oficiales

Ante la relevancia de los premios en juego, se recomienda encarecidamente a todos los apostantes realizar la verificación de sus participaciones a través de los canales y fuentes oficiales de la ONCE. La confirmación definitiva de cualquier premio debe realizarse contrastando el número y la serie con el acta oficial del sorteo para garantizar la validez del escrutinio antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Los premios del Cupón Diario están sujetos a la normativa vigente sobre juegos de azar, incluyendo los plazos de caducidad para la reclamación de las cuantías y la retención fiscal correspondiente en aquellos casos que superen los umbrales exentos fijados por la ley. La labor social de la ONCE, impulsada por sorteos como el de este martes 31 de marzo, continúa siendo el pilar fundamental que recibe el apoyo de los ciudadanos a través de esta modalidad de juego diaria.