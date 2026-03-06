La incertidumbre política en Extremadura alcanza su punto crítico. A pocas horas de que se celebre la segunda votación para la investidura de la presidenta en funciones, María Guardiola, fuentes del Partido Popular han confirmado que Vox mantendrá su rechazo, alejando la posibilidad de un acuerdo in extremis.

Un escenario bloqueado

A pesar de que hace apenas 48 horas la propia Guardiola aseguraba que el consenso estaba «más cerca que nunca», la comunicación oficial de Vox al PP durante la mañana de este viernes ha sido tajante. Según los populares, la formación de Santiago Abascal ha cerrado la puerta a cualquier otra posibilidad que no sea el voto en contra, descartando incluso una abstención que facilitaría la mayoría simple.

Óscar Fernández Calle, líder de Vox en la región, ha sido firme en su estrategia: su partido solo contempla el «sí» o el «no», rechazando las medias tintas.

Las exigencias de Vox: El precio del «sí»

Para que la formación de derecha radical cambie el sentido de su voto, exige garantías que, por ahora, no parecen haberse materializado en un documento conjunto. Sus puntos clave incluyen:

Energía: Defensa a ultranza de la continuidad de la central de Almaraz .

Defensa a ultranza de la continuidad de la central de . Sector Primario: Protección frente a las directrices del Pacto Verde Europeo .

Protección frente a las directrices del . Fiscalidad: Una «profunda» rebaja de impuestos en la región.

Una «profunda» rebaja de impuestos en la región. Inmigración e Ideología: Prioridad para españoles en ayudas sociales y eliminación de subvenciones a ONGs vinculadas a la inmigración ilegal.

Prioridad para españoles en ayudas sociales y eliminación de subvenciones a ONGs vinculadas a la inmigración ilegal. Presupuestos: Vox exige un acuerdo de Gobierno previo con garantías de cumplimiento total.

La postura de Guardiola

Por su parte, la candidata del PP sostiene que gran parte de estas propuestas ya están aceptadas, pero marca una línea roja clara: no habrá «cheques en blanco». Guardiola insiste en que cualquier pacto debe estar supeditado al proyecto de presupuestos de la comunidad para este 2026.