El centrocampista británico arrastra una infección vírica y permanece apartado del grupo para evitar un contagio masivo antes del trascendental choque frente a Noruega.

Todas las alarmas se han encendido en el seno de la selección de Inglaterra. A solo unos días de disputar el trascendental encuentro de cuartos de final del Mundial ante Noruega, el centrocampista Declan Rice ha puesto en alerta a toda la expedición británica tras contraer una infección vírica, que según los primeros indicios apunta a una gastroenteritis.

La situación es lo suficientemente preocupante como para que los responsables médicos de los Three Lions hayan tomado una decisión drástica: aislar por completo al futbolista del Arsenal del resto de sus compañeros para evitar que el virus se propague por el vestuario, tal y como han informado medios británicos como el Daily Mail y la BBC. Rice, que además venía arrastrando molestias físicas en los isquiotibiales y en la zona lumbar, no ha podido ejercitarse con el grupo en las dos últimas sesiones de entrenamiento.

Un parte médico complicado para Tuchel

El contratiempo de Declan Rice no es el único dolor de cabeza para el seleccionador Thomas Tuchel, quien observa con preocupación el estado físico de varias piezas clave de su esquema defensivo ante la cita contra el combinado noruego:

Reece James: El lateral derecho, que fue titular en los dos primeros compromisos mundialistas antes de sufrir molestias en el isquiotibial frente a Ghana, parece la nota positiva de la jornada. Tras ejercitarse con aparente normalidad el pasado jueves, todo apunta a que estará en condiciones de jugar.

El lateral derecho, que fue titular en los dos primeros compromisos mundialistas antes de sufrir molestias en el isquiotibial frente a Ghana, parece la nota positiva de la jornada. Tras ejercitarse con aparente normalidad el pasado jueves, todo apunta a que estará en condiciones de jugar. Marc Guéhi: El central padece una distensión en los isquiotibiales. El cuerpo médico está actuando con máxima cautela y el jugador se someterá a una evaluación definitiva este viernes para determinar si puede vestirse de corto.

Bajas confirmadas en el cuadro británico

Más allá de las dudas de última hora, Inglaterra ya cuenta con dos ausencias seguras para el próximo partido. La primera es la de Jarell Quansah, quien debe cumplir una sanción de dos encuentros tras ver la tarjeta roja en el duelo ante México.

La nota más amarga, sin embargo, la protagoniza el veterano Jordan Henderson. El centrocampista se perderá de forma definitiva lo que resta de Copa del Mundo tras sufrir una aparatosa fractura en el brazo izquierdo. El desafortunado incidente se produjo en el Estadio Azteca, cuando el jugador tropezó con una valla publicitaria y cayó de mala manera mientras celebraba la clasificación con los aficionados ingleses.