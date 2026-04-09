El selectivo español mantiene la cota de los 18.000 puntos en una jornada marcada por el repunte del precio del petróleo y las acusaciones mutuas de incumplimiento de la tregua en Oriente Próximo

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una ligera corrección del 0,14%, situándose en los 18.106 puntos. Tras haber alcanzado máximos mensuales en la jornada anterior, el índice de referencia de la Bolsa española se ve contagiado por la cautela global ante la extrema debilidad del alto el fuego de dos semanas acordado entre Washington y Teherán. Pese al retroceso, el selectivo logra preservar el soporte psicológico de los 18.000 enteros, nivel que llegó a perder durante los compases iniciales del conflicto, cuando descendió hasta los 16.000.

La incertidumbre geopolítica, centrada en las disputas sobre el Líbano y las acusaciones cruzadas de violación de los acuerdos, ha frenado el optimismo de los inversores. Esta inestabilidad se ha traducido también en una presión alcista sobre las materias primas, condicionando el rumbo de los principales valores del mercado español.

Repunte del crudo y comportamiento de los valores

El mercado energético vuelve a ser protagonista tras la tregua del miércoles, cuando el crudo llegó a caer un 14%. En la apertura de hoy, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 97 dólares tras repuntar un 2,44%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) ascendía un 3%, negociándose en el entorno de los 97,28 dólares.

Este escenario ha favorecido el comportamiento de las compañías energéticas en el parqué madrileño. Repsol lideraba los ascensos con una subida del 0,84%, seguida de cerca por Endesa (+0,79%) y Redeia (+0,66%). En el extremo opuesto, el sector turístico y de servicios acusaba el impacto negativo del encarecimiento del combustible y la inestabilidad internacional, con IAG retrocediendo un 1,34% y Amadeus un 1,23%.

Crisis diplomática y «bulos» en la negociación

El clima de desconfianza se ha visto alimentado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha calificado de «bulo» la propuesta de diez puntos presentada por Irán para negociar el fin de las hostilidades. A través de sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca ha cargado contra los medios de comunicación por difundir dicho decálogo, emitido originalmente por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado el incumplimiento por parte de Washington de tres puntos clave del acuerdo antes de las conversaciones previstas en Islamabad (Pakistán). Qalibaf ha llegado a manifestar que, bajo las actuales circunstancias, cualquier intento de negociación resulta «inviable». Este cruce de acusaciones ha provocado cierres en rojo en las principales plazas asiáticas, con el Kospi surcoreano cediendo un 1,6%.

Deuda y dividendos en el plano nacional

En el ámbito macroeconómico, el Tesoro Público español afronta hoy una subasta de bonos y obligaciones del Estado con la que prevé captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros. En el mercado secundario, el interés exigido al bono español a diez años se sitúa en el 3,417%.

Por último, en clave empresarial, Redeia ha anunciado que propondrá en su junta de accionistas del próximo 13 de mayo el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción el 1 de julio, consolidando así la retribución al accionista tras el abono realizado en el mes de enero.