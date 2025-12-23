El sorteo europeo EuroDreams ha celebrado este lunes 22 de diciembre su primera cita de la semana. Este juego, que une a nueve países europeos (incluida España), ha dejado la siguiente combinación ganadora:

Combinación Ganadora

La combinación de seis números y el número «sueño» (dream) para el sorteo de hoy es:

• Números: 04, 11, 24, 27, 34, 35

• Sueño: 5

Escala de Premios

EuroDreams destaca por ofrecer premios en forma de pagos mensuales, permitiendo a los ganadores planificar su futuro a largo plazo:

1. Primera Categoría (6+1 aciertos): Un sueldo de 20.000 € al mes durante 30 años (7,2 millones de euros en total).

2. Segunda Categoría (6+0 aciertos): Un sueldo de 2.000 € al mes durante 5 años (120.000 € en total).

3. Tercera a Quinta Categoría: Premios en metálico que oscilan aproximadamente entre los 120 €, 40 € y 5 €.

4. Sexta Categoría (Reintegro): Si aciertas solo el número «sueño», recuperas el importe de la apuesta (2,50 €).

Información útil para el cobro

Al ser hoy lunes 22 de diciembre, día del Sorteo de Navidad, recuerda que:

• Los premios inferiores a 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración de lotería (incluso vía Bizum).

• Los premios superiores a 2.000 € deben gestionarse en las entidades bancarias autorizadas (BBVA y CaixaBank).

• Los premios de EuroDreams están sujetos a la normativa fiscal vigente: los primeros 40.000 € están exentos de impuestos, y se aplica un 20% sobre el exceso de esa cantidad.

Siguiente sorteo: La próxima oportunidad para jugar a EuroDreams será este jueves 25 de diciembre.