El anestesista detenido por el homicidio imprudente de una niña de 6 años en una clínica dental de Alzira, donde también fue atendida otra menor de 4 años que sufrió lesiones graves, está siendo investigado además por el presunto hurto de medicamentos anestésicos del hospital público en el que trabajaba.

Según ha informado la Policía Nacional, existen indicios de que el anestesista, de 43 años, habría sustraído varios fármacos, lo que ha motivado que se le impute un delito de hurto, junto con los cargos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y delitos contra la salud pública.

La dueña de la clínica dental, de 50 años, también fue detenida y se le acusa de omisión del deber de socorro y delitos contra la salud pública. Ambas detenciones se produjeron en los días posteriores al fallecimiento de la niña, ocurrido el 20 de noviembre, mientras que la otra menor afectada permaneció ingresada en el Hospital Clínico de Valencia hasta este martes.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que mantiene abiertas diligencias previas para esclarecer tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.