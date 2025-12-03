

Ferraz ha convocado este miércoles por la noche, a las 21:30, a las responsables de Igualdad de los distintos territorios del PSOE a una reunión por videoconferencia para abordar el «malestar» generado por la gestión del denominado «caso Salazar», según fuentes socialistas. La cita busca calmar la inquietud interna en el partido ante la polémica por las denuncias de acoso contra el exasesor de Moncloa.

Paco Salazar renunció en verano a su cargo como asesor en la Presidencia del Gobierno y no fue incluido en la ejecutiva del partido como adjunto, tras trascender las denuncias publicadas por eldiario.es. Inicialmente, desde Moncloa se dudó de la credibilidad de estas quejas, ya que no se habían recibido denuncias internas a través del buzón oficial del Gobierno ni se habían detectado comportamientos inapropiados por parte de Salazar.

Fuentes cercanas a Pedro Sánchez señalan que parte del Ejecutivo sospechaba de un posible “fuego amigo”, al tratarse de denuncias anónimas recogidas por un medio. Sin embargo, tras el escándalo y el reconocimiento de errores en el registro de denuncias del PSOE, todo el Ejecutivo asegura ahora respaldar el relato de las víctimas.

La polémica se produce en un contexto delicado para el partido, apenas semanas después de que trascendieran las conversaciones comprometedoras entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasistente Koldo García, ambos en prisión preventiva por otra trama.

Ferraz ha reiterado que la investigación interna continúa, pese a que Salazar se diera de baja como militante y siga asesorando al Gobierno desde su consultora. La reunión de esta noche pretende, según las fuentes, definir pasos claros para gestionar la situación y evitar que el caso siga generando tensión dentro de la organización.