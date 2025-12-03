Las enmiendas socialistas al Presupuesto de 2026 plantean subir impuestos para recaudar 1.420 millones de euros más en tributos cedidos, revirtiendo las bonificaciones de Juanma Moreno. La Junta de Andalucía denuncia la «vuelta al infierno fiscal».

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha rechazado de manera frontal las enmiendas fiscales presentadas por el PSOE al proyecto de Presupuestos de 2026, acusando a los socialistas de intentar «volver a crujir a impuestos a los andaluces».

Las 158 enmiendas registradas por el PSOE buscan aumentar los ingresos en un total de 2.510 millones de euros, de los cuales 1.420 millones provendrían de subidas de impuestos en tributos cedidos.

Propuesta de Subida de Impuestos

La propuesta más significativa del PSOE, liderado por María Jesús Montero a nivel regional, consiste en derogar las rebajas fiscales aplicadas desde 2019 en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Actualmente, la bonificación permite a los descendientes directos pagar una cuota simbólica del 1% por herencias y donaciones en vida.

El objetivo del PSOE sería multiplicar la recaudación actual por cinco, pasando de los 263 millones previstos en el proyecto de Presupuestos a 1.326 millones. Esta cifra es, a su vez, cuatro veces superior a lo ingresado en 2018, el último año del anterior Gobierno socialista andaluz.

Adicionalmente, los socialistas plantean:

• Patrimonio: Cuadriplicar la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio hasta sumar 107 millones (tras la práctica supresión de este tributo por el Gobierno de Moreno).

• Medicamentos y Fondos UE: Sumar 500 millones recuperando la subasta de medicamentos y 90 millones mediante una reprogramación de fondos europeos.

Rechazo Frontal de la Junta

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, fue la encargada de advertir que aceptar la hoja de ruta fiscal del PSOE supondría «volver a asfixiar con impuestos a las familias andaluzas».

«Hemos conocido el programa electoral de la señora Montero a través de estas enmiendas y la vuelta a ese infierno fiscal del que tanto nos costó salir», ironizó Carolina España.

El Consejo de Gobierno ha mostrado su disconformidad con un total de 518 enmiendas de la oposición (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), que implicaban más de 11.560 millones adicionales de recaudación a través de subidas de impuestos. El Ejecutivo autonómico alega que estas propuestas «ponen en riesgo la credibilidad y la seguridad jurídica del Presupuesto», basándose en «ingresos inexistentes» o en competencias que no corresponden a la Junta.

El Presupuesto continuará su tramitación en la Comisión de Economía y Hacienda, previo paso al debate final en el Pleno previsto para los días 18 y 19 de diciembre.