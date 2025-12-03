El Rey Felipe VI ha dado un claro mensaje de renovación y distanciamiento respecto a su padre, Juan Carlos I, en un acto celebrado este miércoles en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La intervención del monarca coincidió con el inicio de la venta de las memorias del rey emérito, Reconciliación, en las que éste repasa su vida y expresa su deseo de regresar a España, lamentando el distanciamiento con su hijo y sus nietas Leonor y Sofía, y señalando indirectamente a la Reina Letizia.

«La Corona ha evolucionado para ser útil y servir al país», afirmó Felipe VI durante su discurso ante estudiantes y profesores, tras ser recibido entre aplausos y vítores de la audiencia, que no dudó en gritar «¡guapo, guapo!».

El Rey aprovechó la ocasión para reafirmar la visión de una monarquía moderna y comprometida con la sociedad española, desvinculándose de la etapa de su progenitor. «Lo dije el día de mi proclamación ante las Cortes Generales hace ya once años, cuando hablé de ‘una monarquía renovada para un tiempo nuevo’», recordó.

Felipe VI destacó que el sistema democrático español es «una realidad dinámica», capaz de adaptarse sin perder su esencia, y que la Monarquía parlamentaria ha evolucionado junto a esa experiencia democrática, siempre con el objetivo de «servir y ser útil al país y a la sociedad».

A pesar de marcar distancia con el reinado de Juan Carlos I, el monarca dedicó buena parte de su discurso a resaltar la importancia de la Transición Española. Subrayó la «concordia» de aquel periodo, fruto del esfuerzo de muchos y un ejemplo de responsabilidad histórica ante una sociedad ansiosa de cambio, y recordó la advertencia de Alexis de Tocqueville: «cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad».

«Estudiemos la Transición porque nos es útil, aquí y ahora, y porque contiene claves importantes de lo que somos como país y sociedad, y de lo que podemos hacer todos juntos», concluyó el Rey, defendiendo que la historia debe ser una guía para fortalecer la unidad y la responsabilidad cívica en el presente y el futuro.