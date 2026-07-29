Tráfico despliega un dispositivo especial ante la coincidencia de los cambios de quincena, los viajes de fin de semana y el tránsito internacional hacia las zonas de embarque, anticipando un incremento de la movilidad desde este jueves.

Madrid — La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, un periodo concentrado en el primer fin de semana de agosto para el que se calculan 5,6 millones de desplazamientos por carretera. El operativo, que se mantendrá activo hasta el domingo, marca el inicio del mes con mayor intensidad circulatoria del año, durante el cual se prevén alcanzar los 54,5 millones de viajes de largo recorrido en todo el país.

Desde Tráfico advierten de que una parte significativa de las salidas podría adelantarse a la tarde del jueves ante la consolidación del teletrabajo en diversos sectores. La densidad del tráfico responde a la convergencia de tres grandes flujos: el relevo entre quienes inician y concluyen sus vacaciones, la movilidad habitual de fin de semana y el tránsito continuo de vehículos hacia Portugal y el Magreb en dirección a los puertos de embarque.

«Aunque el dispositivo está preparado para garantizar la fluidez, la responsabilidad de cada conductor sigue siendo la clave fundamental para lograr una circulación segura», recuerdan desde la DGT.

Dispositivo de vigilancia y medidas de ordenación

Para mitigar los retenciones en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en los accesos a zonas turísticas, la DGT ha diseñado itinerarios alternativos recomendados, con especial atención en descongestionar el área central de la península.

El despliegue contempla medidas operativas y tecnológicas para garantizar la fluidez:

Gestión de carriles y obras: Habilitación de carriles reversibles y adicionales en tramos críticos, suspensión temporal de obras en calzada y restricciones a la circulación de transporte pesado o eventos deportivos.

Habilitación de carriles reversibles y adicionales en tramos críticos, suspensión temporal de obras en calzada y restricciones a la circulación de transporte pesado o eventos deportivos. Control y supervisión: Despliegue de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil junto con radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones y cámaras en pórticos para controlar el uso del cinturón y las distracciones al volante.

Novedades en seguridad vial y la tecnología V-16

Entre las novedades destacadas para esta campaña veraniega figura la obligatoriedad de la baliza conectada V-16 para señalizar incidencias en carretera, además de la difusión del teléfono 018 para la atención a víctimas de siniestros de tráfico.

Según datos de Tráfico, la implantación de la señal V-16 conectada a la plataforma DGT 3.0 ha multiplicado la capacidad de detección de emergencias en tiempo real: mientras que en 2025 se contabilizaba una media de 8.600 incidencias mensuales en vías interurbanas, el sistema actual registra más de 69.000 incidencias al mes, lo que permite una respuesta operativa mucho más ágil frente a cualquier obstáculo en la red viaria.