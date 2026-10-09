CEUTA. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha comenzado la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. Esta convocatoria se posiciona como la mayor en la historia del organismo, al poner en juego 408 plazas de personal estatutario fijo distribuidas en más de 70 categorías profesionales para las áreas de salud de Ceuta y Melilla, así como para el Centro Nacional de Dosimetría en Valencia.

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Con esta incorporación de plazas estructurales, la plantilla orgánica de Ceuta alcanzará un hito histórico al pasar de menos de 1.000 puestos dotados a superar las 1.300 plazas fijas, consolidando la reducción de la tasa de temporalidad por debajo del 10 %. La OEP se estructura en 26 procesos selectivos: 24 mediante concurso-oposición (acceso libre y promoción interna) y 2 por concurso de méritos, dirigidos a 35 especialidades médicas y a matronas.

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El plazo para la presentación telemática de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de cada convocatoria específica en el BOE, habiéndose iniciado el goteo de publicaciones el pasado lunes 5 de octubre y prolongándose de forma escalonada en las próximas jornadas.

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