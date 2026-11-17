Un estudio revela que se puede hacer rehabilitación pulmonar desde casa, incluso en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave o muy grave. El trabajo, desarrollado en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, registró una adherencia media del 73 % durante un programa de cuatro meses a distancia.

Lee tambien: Un estudio inédito vincula nueve muertes al Nolotil en Alicante y apunta a una mayor incidencia en británicos

‹ › Foto 1 de 2 Estudio revela rehabilitación pulmonar desde casa en EPOC grave

Silvia Raga, CEO y cofundadora de DyCare, destacó que para una persona con EPOC grave desplazarse al hospital varias veces a la semana puede ser una barrera enorme, lo que hace que la telerrehabilitación sea una alternativa válida para mantener la continuidad del tratamiento.

Lee tambien: Nuevo estudio alerta sobre los riesgos para la salud de los alimentos ultraprocesados: obesidad, diabetes y más enfermedades asociadas

Según el estudio EPISCAN II, impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el 11,8 % de la población española mayor de 40 años padece EPOC. Sin embargo, el acceso a la rehabilitación respiratoria depende en gran parte del lugar de residencia del paciente.

PUBLICIDAD

La implementación de programas de telerrehabilitación, como ReHub, puede ayudar a cambiar esta situación al permitir que los pacientes realicen ejercicios desde casa, bajo la supervisión de profesionales de la salud, eliminando las barreras de desplazamiento.

El estudio, basado en 50 pacientes, mostró que el 70 % de los participantes consideró que ReHub había mejorado su atención, y el 82 % lo recomendaría. ReHub está ahora en más de 100 hospitales en Europa y Latinoamérica, ayudando a más de 45.000 pacientes en diversas áreas terapéuticas.