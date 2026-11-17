Un estudio sobre los efectos adversos del Nolotil ha puesto en duda la seguridad de uno de los analgésicos más utilizados en España. La investigación revela que nueve personas fallecieron entre 2016 y 2017 en cinco departamentos de salud de Alicante tras desarrollar agranulocitosis asociada al metamizol, principio activo del medicamento. Siete de los fallecidos eran británicos y dos españoles. Los resultados proceden de un informe interno elaborado en 2019 por la Generalitat Valenciana, cuyos datos han sido presentados en congresos científicos de farmacia hospitalaria.

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El estudio analizó una población de aproximadamente 916.000 habitantes y detectó 41 hospitalizaciones por agranulocitosis asociada al metamizol, de las que 26 correspondían a ciudadanos británicos y 11 a españoles. Los investigadores revisaron las historias clínicas para comprobar la exposición al medicamento y excluir otras posibles causas de la alteración sanguínea. La frecuencia estimada de esta complicación entre los británicos fue entre 78,8 y 120,7 veces superior a la observada entre los españoles, aunque estas cifras deben interpretarse con cautela.

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Reacciones adversas del metamizol

La agranulocitosis es una reacción adversa poco frecuente pero potencialmente mortal, que provoca una disminución drástica de determinados glóbulos blancos, fundamentales para defender al organismo frente a las infecciones. Su aparición puede favorecer infecciones graves, sepsis y otras complicaciones que requieren atención hospitalaria urgente. Una revisión sistemática publicada en 2025 en la revista Scientific Reports examinó la evidencia disponible sobre este problema y analizó 2.244 notificaciones europeas de sospechas de agranulocitosis relacionadas con metamizol entre 2003 y octubre de 2024. En 203 de las notificaciones con desenlace conocido se registró un resultado mortal.

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La controversia sobre el Nolotil no es nueva ni se limita a España. El diario británico The Guardian publicó en noviembre de 2023 una investigación sobre ciudadanos británicos e irlandeses que habían sufrido complicaciones graves después de recibir metamizol durante su estancia en territorio español. El metamizol no está autorizado en países como Reino Unido y Estados Unidos, mientras que continúa comercializándose en buena parte de Europa, incluidos Alemania, Austria, Portugal y España.

Recomendaciones y advertencias

La posible existencia de una mayor susceptibilidad entre personas de determinadas procedencias constituye una de las grandes incógnitas científicas. Aunque se ha planteado que las diferencias genéticas podrían influir en la aparición de agranulocitosis, todavía no existen pruebas concluyentes que permitan atribuir el mayor número de casos entre británicos a una predisposición hereditaria.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisó en 2024 la seguridad del metamizol después de que Finlandia retirara el único producto que lo contenía autorizado en su territorio. Tras examinar la información disponible, el organismo europeo concluyó que los beneficios del fármaco seguían superando sus riesgos en las indicaciones autorizadas, aunque consideró necesario reforzar las advertencias dirigidas a profesionales sanitarios y pacientes.

La EMA recordó que la agranulocitosis puede aparecer en cualquier momento del tratamiento o poco después de finalizarlo, incluso en personas que anteriormente habían tomado el medicamento sin experimentar problemas. También advirtió de que esta reacción no depende de la dosis administrada, por lo que una exposición reducida no elimina completamente el riesgo. Ante esta situación, los especialistas insisten en la importancia de reconocer cuanto antes las señales de alarma.