El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE), Enrique Roviralta, ha participado en el XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado en Madrid, donde la situación sanitaria de Ceuta ha sido un tema central en la discusión sobre la preparación ante grandes emergencias de salud pública.

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‹ › Foto 1 de 5 Roviralta lleva la situación sanitaria de Ceuta al XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario

Roviralta intervino en el coloquio magistral titulado 'De Wuhan a Ceuta: ¿Estamos preparados legalmente para afrontar los retos de salud pública?', que inauguró el congreso que se lleva a cabo durante los días 19 y 20 de noviembre.

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La sesión, moderada por Ricardo de Lorenzo y Montero, presidente de honor de la Asociación Española de Derecho Sanitario, también contó con la participación de Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, y Federico de Montalvo Jääskeläinen, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

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Durante el debate, Roviralta destacó la vulnerabilidad del sistema sanitario de Ceuta, que ha sido muy golpeado desde el 30 de julio y que ya enfrentaba importantes dificultades, como la falta de facultativos y la limitada capacidad de respuesta ante un aumento en la demanda asistencial.

El coloquio enfatizó la importancia de contar con un buen marco de planificación, coordinación interadministrativa y recursos suficientes para poder abordar situaciones excepcionales sin afectar a la atención sanitaria habitual. Además, se subrayó la necesidad de garantizar la protección de los profesionales y la seguridad jurídica ante emergencias sanitarias.