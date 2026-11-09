El Sindicato de Enfermería arremete contra la opacidad del archivo de las actuaciones, denuncia promesas incumplidas en seguridad y rechaza una orden interna que vulnera la protección de datos.

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El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Ceuta ha expresado su más enérgico rechazo al dictamen emitido por la Dirección Territorial del INGESA, que avala la gestión de la sanidad ceutí durante la reciente crisis migratoria tras archivar las actuaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. A través de su secretaria general autonómica, Elisabeth Muñoz, la organización ha tachado la resolución de «burla al entendimiento de la ciudadanía».

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Desde el sindicato se denuncia que el procedimiento se ha tramitado de forma opaca y a espaldas de los agentes sociales, basándose exclusivamente en la documentación facilitada por el director territorial, Jesús Lopera, y sin haber recabado el testimonio o los datos de la Junta de Personal ni de los colegios profesionales de Enfermería y Médicos. SATSE ha avanzado que mantendrá su exigencia de transparencia para evitar que se maquillen las cifras de la presión asistencial real en Urgencias.

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Polémica por el acceso de las ONG y falta de refuerzos

En paralelo, la organización sindical ha cargado contra una reciente instrucción de la Gerencia del Área Sanitaria de Ceuta que obliga a los menores y adultos migrantes atendidos a acceder a los triajes y consultas acompañados por personal de organizaciones no gubernamentales. SATSE advierte de que esta medida vulnera la legislación vigente y atenta gravemente contra el derecho a la protección de datos de los pacientes, por lo que exige su inmediata revocación.

Asimismo, el sindicato ha recordado que el delegado del Gobierno prometió abordar el regreso de efectivos del Ejército al Servicio de Urgencias para reforzar la seguridad y aliviar la sobrecarga de las plantillas ante los picos de llegada de migrantes, un compromiso que, hasta la fecha, sigue sin materializarse.