Una investigación sobre los efectos adversos del Nolotil, uno de los analgésicos más empleados en España, ha vuelto a situar en el centro del debate científico y sanitario la seguridad de este fármaco. El trabajo, adelantado por El País a partir de un informe interno elaborado en 2019 por la Generalitat Valenciana y presentado en congresos científicos de farmacia hospitalaria, documenta nueve fallecimientos registrados entre 2016 y 2017 en cinco departamentos de salud de Alicante tras desarrollar agranulocitosis asociada al metamizol, principio activo del medicamento.

Lee tambien: Estudio revela rehabilitación pulmonar desde casa en EPOC grave

Los datos del informe en Alicante y el impacto en la población británica

El análisis llevado a cabo sobre una población aproximada de 916.000 habitantes identificó un total de 41 hospitalizaciones por agranulocitosis vinculadas al consumo de metamizol durante el periodo estudiado. Del conjunto de ingresos registrados, 26 correspondieron a ciudadanos británicos y 11 a pacientes españoles. En cuanto a los nueve fallecimientos contabilizados en esos cinco departamentos de salud alicantinos, siete afectaron a personas de nacionalidad británica y dos a ciudadanos españoles.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Para elaborar este estudio, los investigadores revisaron de manera pormenorizada las historias clínicas con el fin de verificar la exposición previa al medicamento y descartar otras posibles causas responsables de la alteración sanguínea. El dato más llamativo surgió al comparar ambos grupos poblacionales: según el método de cálculo empleado, la frecuencia estimada de esta complicación entre los británicos resultó entre 78,8 y 120,7 veces superior a la observada entre los españoles. Pese a la magnitud de esta diferencia, los propios datos indican que las cifras deben interpretarse con cautela, dado que el diseño descriptivo del trabajo no permite determinar con suficiente solidez la dimensión real de esa brecha de riesgo.

Lee tambien: Dos muertos en Estados Unidos durante un brote de Cyclospora vinculado a lechugas contaminadas

La agranulocitosis constituye una reacción adversa poco frecuente, aunque potencialmente mortal, caracterizada por una caída drástica de determinados glóbulos blancos esenciales para defender al organismo frente a las infecciones. Esta disminución facilita la aparición de cuadros infecciosos graves, sepsis y otras complicaciones que exigen atención hospitalaria urgente. En esta misma línea, una revisión sistemática publicada en 2025 en la revista científica Scientific Reports analizó 2.244 notificaciones europeas de sospechas de agranulocitosis relacionadas con el metamizol entre 2003 y octubre de 2024, registrando un desenlace mortal en 203 de los casos con resultado conocido, si bien los autores advierten de que estas cifras no permiten atribuir automáticamente la totalidad de las muertes al fármaco.

Una controversia internacional sin pruebas concluyentes sobre el origen genético

El debate en torno a los riesgos asociados al Nolotil cuenta con precedentes relevantes fuera de España. En noviembre de 2023, el diario británico The Guardian difundió una investigación centrada en ciudadanos británicos e irlandeses que sufrieron complicaciones severas tras recibir metamizol durante su estancia en territorio español, recogiendo testimonios de afectados por sepsis, fallos multiorgánicos e incluso amputaciones, así como las reclamaciones de una asociación de pacientes que solicitaba investigar la seguridad del compuesto. Mientras que el metamizol no está autorizado en países como Reino Unido y Estados Unidos, mantiene su comercialización en buena parte de Europa, incluidos España, Alemania, Austria y Portugal.

La hipótesis de una posible mayor susceptibilidad en personas de determinadas procedencias sigue siendo una de las principales incógnitas para la comunidad científica. Aunque se ha planteado que factores genéticos podrían incidir en el desarrollo de la agranulocitosis, actualmente no existen evidencias concluyentes que permitan vincular el mayor número de casos entre británicos con una predisposición hereditaria. La revisión de Scientific Reports destaca, además, la notable variabilidad de las estimaciones internacionales sobre la incidencia de esta reacción adversa, condicionada por las características de cada población, las metodologías aplicadas y las diferencias en los niveles de consumo. En consecuencia, estos hallazgos refuerzan la necesidad de profundizar en la investigación, pero no demuestran por sí solos que una nacionalidad conlleve un riesgo biológico específico.

La postura de la Agencia Europea de Medicamentos y las señales de alarma

En el ámbito regulatorio, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evaluó en 2024 la seguridad del metamizol después de que Finlandia decidiera retirar el único medicamento autorizado con este principio activo en su territorio. Tras analizar la evidencia disponible, el organismo europeo determinó que los beneficios del fármaco continúan superando a sus riesgos dentro de las indicaciones autorizadas, aunque estimó oportuno reforzar las advertencias dirigidas tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes.

Entre sus consideraciones, la EMA recordó que la agranulocitosis puede manifestarse en cualquier fase del tratamiento o poco tiempo después de haberlo concluido, incluso en pacientes que habían tomado metamizol anteriormente sin registrar incidencias. Asimismo, advirtió de que esta reacción adversa no guarda relación con la dosis administrada, por lo que una exposición reducida no suprime por completo el riesgo. Por ello, los especialistas insisten en detectar de forma precoz los síntomas de alerta y la EMA recomienda suspender de inmediato el medicamento y acudir a urgencias si surgen fiebre, escalofríos, dolor de garganta o lesiones dolorosas en las mucosas, especialmente en la boca, la nariz o la garganta, realizando un análisis de sangre para evaluar el nivel de células defensivas, ya que los controles sanguíneos rutinarios no han demostrado eficacia preventiva.