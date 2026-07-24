MADRID. — El grupo político Vox ha presentado este viernes un escrito de denuncia ante la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa —conocida popularmente como Comisión de Venecia— para solicitar un dictamen específico sobre la aplicación de la denominada «ley de nietos» en España.

La iniciativa ha sido registrada formalmente por el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, junto al diputado en el Congreso José María Sánchez, quien integra la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Argumentos de la denuncia: censo e igualdad de voto

La formación liderada por Santiago Abascal sostiene en su escrito que, mediante una «simple» instrucción administrativa, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha otorgado acceso a la nacionalidad española a cientos de miles de personas en el exterior sin requerirles una vinculación efectiva con el país.

Según argumenta la organización parlamentaria, esta medida genera consecuencias directas sobre la arquitectura democrática:

Descontrol del censo exterior: Advierten de un incremento desmedido en el volumen de electores que ejercen su derecho al voto desde el extranjero.

Advierten de un incremento desmedido en el volumen de electores que ejercen su derecho al voto desde el extranjero. Afección a las garantías electorales: Sostienen que la medida compromete el principio de igualdad del voto entre las distintas provincias y la transparencia del proceso electoral.

Petición al organismo europeo

Ante estos planteamientos, Vox ha solicitado a la Comisión de Venecia que evalúe si el marco legal implementado en España respeta los estándares y reglas mínimas que garantizan la celebración de comicios limpios y fiables. Asimismo, la formación ha solicitado que las conclusiones del eventual examen sean elevadas a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.