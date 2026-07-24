MOSCÚ. — Un ataque perpetrado por las fuerzas armadas ucranianas con un misil de crucero contra las instalaciones de la empresa militar Avitek, ubicada en la región rusa de Kírov (a unos 800 kilómetros al noreste de Moscú), se ha cobrado la vida de al menos seis personas y ha dejado a otras 26 heridas, según confirmó el gobernador regional, Alexander Sókolov. El bombardeo, ocurrido en torno a las 06:00 horas (hora local), causó daños graves en esta planta estratégica fuertemente sancionada por la comunidad internacional.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la autoría del ataque en sus canales oficiales, destacando que el objetivo suministra componentes críticos para la aviación militar y los sistemas de misiles empleados por el Ejército ruso.

Perfil táctico: El misil Flamingo y la planta Avitek

Fuentes militares y analistas confirman que en la operación se empleó un misil de crucero ucraniano ‘Flamingo’, desarrollado por la compañía de defensa Fire Point, cuyo cofundador difundió en redes sociales imágenes del despegue previo al ataque.

Objetivos de valor estratégico impactados: ├── Planta Avitek (Kírov) │ ├── Componentes del sistema antiaéreo 'Tor' │ ├── Asientos eyectables para cazas Su-34 y Su-57 │ └── Componentes de motor para misiles Kh-101 y Kh-59M2 └── Infraestructura logística (Wildberries) └── Almacenes en San Petersburgo, Leningrado, Crimea y Tver

Ofensiva masiva con drones contra la red logística ‘Wildberries’

De forma paralela al ataque balístico, Ucrania desencadenó una oleada masiva con más de 570 drones que golpearon varios puntos neurálgicos de Rusia: