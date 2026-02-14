La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa el aviso ante el riesgo derivado de las rachas de viento de componente noroeste. Se esperan lloviznas débiles de madrugada y una estabilización del tiempo con cielos despejados a partir del mediodía.

La ciudad autónoma de Ceuta afronta una jornada meteorológica marcada por la inestabilidad en las primeras horas y la activación de avisos preventivos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta amarilla ante la previsión de fuertes vientos y fenómenos costeros adversos, una situación que obligará a extremar las precauciones en el litoral y en las zonas más expuestas a las rachas de componente noroeste.

Evolución de la nubosidad y precipitaciones

El inicio del día estará condicionado por una notable presencia de nubes. Durante la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana, la nubosidad será persistente, dejando paso a partir de entonces a un escenario que tenderá a despejarse. Se espera que, de cara a la última hora de la noche, el cielo permanezca completamente raso.

En cuanto a las precipitaciones, la mañana estará protagonizada por lloviznas débiles. Según los registros previstos, apenas se acumularán 0,1 litros por metro cuadrado, una actividad que se concentrará en torno a la medianoche para evolucionar hacia una tarde y noche sin lluvias. No obstante, las autoridades piden cautela durante la primera mitad del día, ya que no se descarta la posibilidad de que se registren algunas tormentas, fenómeno que desaparecerá por completo en la franja vespertina.

Temperaturas y sensación térmica

En el apartado térmico, Ceuta no experimentará variaciones significativas respecto a las temperaturas registradas en la jornada de ayer. Los termómetros oscilarán entre una máxima de 17 grados y una mínima de 11 grados.

Sin embargo, la presencia del viento de dirección noroeste tendrá una incidencia directa en la percepción del clima. Se prevé que la sensación térmica máxima no supere los 16 grados, situándose un grado por debajo de la temperatura real marcada por los mercurios.

Riesgos en la costa

La mayor preocupación de las autoridades reside en la fuerza del viento y su impacto en el mar. El viento de componente noroeste soplará con intensidad, siendo el factor determinante para el mantenimiento de la alerta amarilla. Este fenómeno costero puede afectar a la navegación y a las actividades en el puerto, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de la AEMET ante posibles cambios en la intensidad del aviso.