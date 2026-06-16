El sindicato denuncia que la cobertura de vacantes no llega al 30% y acusa al Ministerio del Interior de «desconexión real» con la presión que sufren los agentes.

CEUTA – El Comité Provincial de la Confederación Española de Policía (CEP) en Ceuta ha lanzado una dura advertencia sobre las condiciones en las que se está desarrollando la Operación Paso del Estrecho (OPE). Según la organización sindical, el déficit de efectivos ha llevado a la Jefatura Superior a una situación «terminal», marcada por la falta de previsión del Ministerio del Interior y una sobrecarga laboral insostenible para la plantilla local.

El secretario provincial de la CEP, Eduardo García, ha señalado que, a pesar de las reiteradas advertencias previas, el despliegue extraordinario para este año vuelve a ser alarmantemente insuficiente.

Un déficit que no cubre ni el 30% de las vacantes

La organización afirma que el refuerzo enviado para hacer frente a uno de los movimientos migratorios más importantes del año es puramente cosmético. Las cifras aportadas por el sindicato reflejan la gravedad del problema:

Cobertura mínima: Los refuerzos actuales no alcanzan a cubrir ni el 30% de las vacantes existentes en la plantilla de la ciudad autónoma.

Los refuerzos actuales no alcanzan a cubrir ni el en la plantilla de la ciudad autónoma. Parche temporal: El actual despliegue de la Operación Minerva alivia levemente la situación, pero el sindicato advierte que el verdadero caos regresará en cuanto estos agentes abandonen la ciudad.

El actual despliegue de la Operación Minerva alivia levemente la situación, pero el sindicato advierte que el verdadero caos regresará en cuanto estos agentes abandonen la ciudad. Servicios críticos afectados: La escasez de personal está dificultando la cobertura de las franjas horarias más sensibles, como el control de los barcos de primera y última hora, momentos en los que se registra la mayor afluencia de pasajeros y vehículos hacia la Península.

«Encajes de bolillos» en la Jefatura Superior

Desde la CEP denuncian que la falta de personal obliga a la Jefatura local a realizar constantes reajustes internos para garantizar, al menos, los servicios mínimos. Esta falta de previsión central acaba traduciéndose en una presión desmedida sobre la estructura policial de Ceuta.

Consecuencias para los agentes: «Pretenden que trabajemos más y que además paguemos nosotros las consecuencias de una planificación deficiente», critican desde el sindicato. Además, alertan de que este sobreesfuerzo genera un volumen masivo de compensaciones horarias y descansos acumulados que, debido a la misma falta de personal, luego son imposibles de disfrutar.

Durísimas críticas al Ministerio del Interior

La CEP no ha escatimado en críticas hacia la gestión del Ministerio del Interior, acusándolo de ignorar de manera sistemática el carácter estratégico de Ceuta en la frontera europea. Para el sindicato, resulta incomprensible que en el contexto europeo, donde los grandes operativos de movilidad cuentan con recursos específicos y extraordinarios, en España se opte por «cronificar» la precariedad de las plantillas.

Ante esta situación, el sindicato exige soluciones urgentes e inmediatas, que incluyan la cobertura real de las vacantes y un aumento drástico de efectivos para evitar que la presión termine por colapsar el correcto desarrollo de la OPE.