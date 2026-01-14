El Partido Popular ha anunciado una ofensiva parlamentaria tanto en el Senado como en el Congreso para mostrar su rechazo frontal al compromiso del Gobierno de España de financiar infraestructuras hidráulicas en Marruecos. El senador popular Antonio Luengo, exconsejero de Agua y Agricultura de la Región de Murcia, ha calificado de «nefasto» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez respalde el Plan Nacional del Agua marroquí mientras se «paralizan» inversiones clave en territorio nacional.

Inversión en Marruecos frente a recortes en España

Luengo ha cuestionado duramente la hoja de ruta del Gobierno tras la última Reunión de Alto Nivel entre ambos países. Según denuncia el PP, el Estado español se dispone a apoyar un plan hídrico marroquí valorado en 34.000 millones de euros, una cifra que contrasta con la «incapacidad» del Ejecutivo para impulsar un Plan Hidrológico Nacional en España.

La reivindicación del PP: Los populares cifran en 40.000 millones de euros la inversión necesaria para modernizar la red hídrica española y garantizar la competitividad del sector agrario, una demanda que aseguran lleva años desatendida.

Los populares cifran en la inversión necesaria para modernizar la red hídrica española y garantizar la competitividad del sector agrario, una demanda que aseguran lleva años desatendida. Falta de transparencia: El senador ha dejado en el aire una pregunta crítica: «¿A cambio de qué?». Desde el PP se sospecha que estas decisiones pueden suponer un ataque directo a la agricultura y ganadería nacionales al reforzar a un competidor directo.

Denuncia de «competencia desleal» y falta de reciprocidad

El dirigente popular ha puesto el foco en la desigualdad de condiciones en la que operan los productores españoles frente a los marroquíes.

Normativa fitosanitaria: Luengo critica que los productos de terceros países entren al mercado europeo tratados con herramientas fitosanitarias prohibidas en España. Cargas burocráticas: Mientras en España se imponen restricciones ambientales y laborales exigentes que encarecen el producto, el PP denuncia que no se aplica el principio de reciprocidad en las fronteras. Controles fronterizos: El PP exige un refuerzo real de las inspecciones para garantizar que cualquier producto que entre en la Unión Europea cumpla las mismas normas que se exigen a los agricultores locales.

Críticas al acuerdo con Mercosur y al Trasvase Tajo-Segura

La ofensiva del PP no se limita a Marruecos. Antonio Luengo también ha expresado su preocupación por el acuerdo con Mercosur, advirtiendo que los agricultores temen que las cláusulas de salvaguarda no se apliquen de forma efectiva.

Asimismo, ha arremetido contra la gestión del Trasvase Tajo-Segura, acusando al Gobierno de utilizar argumentos ambientales «sesgados» para recortar el envío de agua, en lugar de invertir en depuración y modernización de infraestructuras que ya estaban previstas pero nunca se ejecutaron.